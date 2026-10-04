Merz in Kiew„Diese barbarischen Angriffe müssen aufhören“

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Ende der Angriffe auf Zivilisten und zu Verhandlungen aufgerufen. „Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf. Wir sind bereit zu Gesprächen“, sagte Merz am Sonntag bei der Besichtigung eines weitgehend zerstörten historischen Gebäudes der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Kiew. Dort war am Montag eine russische Jetdrohne eingeschlagen, zwei Menschen starben. „Wir sind bereit, miteinander zu sprechen über das Ende dieses Krieges. Aber diese barbarischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung müssen aufhören“, sagte Merz, der am Sonntag überraschend in die ukrainische Hauptstadt gereist war. Das seien „tägliche Kriegsverbrechen, die hier verübt werden“.