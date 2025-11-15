Zum Hauptinhalt springen

Merz bei der Jungen Union„Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein!“

„Team Merz“, höchstens noch eine Splittergruppe auf dem Deutschlandtag der Jungen Union.
„Team Merz“, höchstens noch eine Splittergruppe auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. (Foto: Heiko Becker/REUTERS)

Von der einstigen Euphorie für Friedrich Merz ist auf dem Deutschlandtag der Jungen Union kaum noch etwas zu spüren, der Kanzler muss unbequeme Fragen beantworten. Und dann platzt auch noch Lars Klingbeils „Rentenmachtwort“ in die Halle.

Von Max Ferstl

Man muss schon sehr genau hinschauen, um noch Spuren der Merz-Euphorie zu entdecken. Am ehesten zu erkennen ist sie auf den bedruckten Shirts, mit denen die verbliebenen Merz-Ultras ein modisches Bekenntnis zu ihrem Bundeskanzler ablegen. Doch das „Team Merz“, wie es da heißt, ist auf dem diesjährigen Deutschlandtag der Jungen Union bestenfalls eine Splittergruppe.

Deutschlandtag
:Die Junge Union fordert Friedrich Merz heraus

Auf dem Deutschlandtag der JU macht der Bundesvorsitzende Winkel unmissverständlich klar, was der Parteinachwuchs vom Kanzler erwartet: Den Gesetzentwurf zur Rente zu ändern.

Von Robert Roßmann

