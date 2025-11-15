Von der einstigen Euphorie für Friedrich Merz ist auf dem Deutschlandtag der Jungen Union kaum noch etwas zu spüren, der Kanzler muss unbequeme Fragen beantworten. Und dann platzt auch noch Lars Klingbeils „Rentenmachtwort“ in die Halle.

Man muss schon sehr genau hinschauen, um noch Spuren der Merz-Euphorie zu entdecken. Am ehesten zu erkennen ist sie auf den bedruckten Shirts, mit denen die verbliebenen Merz-Ultras ein modisches Bekenntnis zu ihrem Bundeskanzler ablegen. Doch das „Team Merz“, wie es da heißt, ist auf dem diesjährigen Deutschlandtag der Jungen Union bestenfalls eine Splittergruppe.