Friedrich Merz ist mehr als 20 Stunden in der Luft gewesen, um über einen Zwischenstopp in Singapur nach Tokio zu gelangen. Berlin ist also einerseits sehr weit weg, während der Kanzler auf einer Dachterrasse in Shibuya vor Neonlichtern sein Gespräch mit der japanischen Ministerpräsidentin Revue passieren lässt. Andererseits: „Auch wenn wir geografisch viele tausend Kilometer auseinanderliegen, sind wir doch in vielerlei Hinsicht wirklich Nachbarn“, sagt Merz am Mittwoch.
SicherheitspolitikMerz will Rüstungskooperation mit Japan vertiefen
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Der Bundeskanzler hat auf seiner Asien-Reise Station in Tokio gemacht. Wird Deutschland in ein multilaterales Kampfjet-Projekt einsteigen? Das Problem: Andere Länder geben dabei längst den Ton an.
Von Daniel Brössler und David Pfeifer, Tokio
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