Zum Hauptinhalt springen

SicherheitspolitikMerz will Rüstungskooperation mit Japan vertiefen

Lesezeit: 5 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt vor der Skyline von Tokio eine Pressekonferenz.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt vor der Skyline von Tokio eine Pressekonferenz.
Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Bundeskanzler hat auf seiner Asien-Reise Station in Tokio gemacht. Wird Deutschland in ein multilaterales Kampfjet-Projekt einsteigen? Das Problem: Andere Länder geben dabei längst den Ton an.

Von Daniel Brössler und David Pfeifer, Tokio

SZ bei Google bevorzugen

Friedrich Merz ist mehr als 20 Stunden in der Luft gewesen, um über einen Zwischenstopp in Singapur nach Tokio zu gelangen. Berlin ist also einerseits sehr weit weg, während der Kanzler auf einer Dachterrasse in Shibuya vor Neonlichtern sein Gespräch mit der japanischen Ministerpräsidentin Revue passieren lässt. Andererseits: „Auch wenn wir geografisch viele tausend Kilometer auseinanderliegen, sind wir doch in vielerlei Hinsicht wirklich Nachbarn“, sagt Merz am Mittwoch.

Zur SZ-Startseite

Japan und Deutschland
:Üben für den Ernstfall – mit Kunstblut und Dolmetscher

Bevor Bundeskanzler Merz die japanische Premierministerin trifft, simulieren die Armeen der beiden Länder, was sie tun, wenn China Taiwan angreift. Dabei werden gravierende Unterschiede deutlich.

SZ PlusVon David Pfeifer und Anahí Martina Sánchez

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite