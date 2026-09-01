der Kanzler und CDU-Chef macht Wahlkampf im Osten. Am Montag war Friedrich Merz zunächst in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, in Rostock und Kühlungsborn, am Abend dann noch in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt. Dass er nur wenige, eher kleinformatige Termine wahrnimmt, dass er in Kühlungsborn von einigen Passanten ausgebuht und beschimpft wurde : All das zeigt, dass Merz nicht gerade als Rockstar durchs Land reist. Er mag der mächtigste Mann seiner Partei und des Landes sein – die Wahlkämpfer im Ostdeutschland setzen trotzdem lieber nicht allzu sehr auf ihn.

Im Kanzleramt sind sie derweil noch mit einer Krise der anderen Art befasst. Vergangene Woche hatte Merz zu dem Anschlagsversuch auf den Flughafen Leipzig gesagt, die „Zuordnung“ des Angriffs zu einem Täter werde „in Kürze“ erfolgen. Nun nähert sich die „Operation Antwort“ nach Wochen der Absprachen und Abwägungen ihrem Höhepunkt, schreibt mein Kollege Daniel Brössler. Merz habe hohe Erwartungen geweckt, auch, was die Schärfe der deutschen Reaktion auf die Drohnen-Attacke angeht.

Alles andere als eine Zuordnung zu Russland wäre eine Überraschung. Weshalb in Brüssel Sicherheitspolitiker mit Blick auf Leipzig bereits darauf hinweisen, dass Russland inzwischen das Risiko eingehe, Dinge zu tun, die oberhalb der Schwelle lägen, die einen hybriden von einem echten Krieg trennten.

Zum Schluss noch einmal zurück nach Sachsen-Anhalt, wo die AfD im Falle eines Wahlsiegs bekanntlich die Landeszentrale für politische Bildung auflösen will. Unsere Korrespondentin Sonja Zekri hat deren Direktor getroffen, der trotz allem Hoffnung verbreitet und sagt: „Lass uns am Ende des Jahres mal schauen, wie wir weitermachen.“

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