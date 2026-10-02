Gestern Abend hat Friedrich Merz eine ungewöhnliche, eindringliche Rede gehalten. In Münster hielt er eine Laudatio, die Nato wurde mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet. Doch der Bundeskanzler nutzte den Termin für eine Grundsatzrede. Merz sprach über die Gefahr aus Russland, über standfeste Hilfe für die Ukraine, über europäischen Zusammenhalt – „unausgesprochen aber letztlich darüber, welchen Sinn seine Kanzlerschaft noch haben soll“, schreibt Daniel Brössler .

Nach diesen Wochen, in denen sich die öffentliche Debatte in erster Linie um die politische Zukunft des Kanzlers gedreht hat, sollte die bemerkenswert deutliche außenpolitische Rede sicherlich auch ein Signal an seine Kritiker sein. Innenpolitisch allerdings, bei den Reformvorhaben der Regierung und beim Binnenklima der Koalition, brachten die vergangenen Tage keine grundsätzliche Entspannung. Erst einigte man sich nur mit Müh und Not auf einen Kompromiss zur Pflegeversicherung, gestern grätschte das Kanzleramt dann dem Vizekanzler dazwischen und stoppte Lars Klingbeils Gesetzentwurf zur Einführung einer Zuckersteuer. Claus Hulverscheidt, Georg Ismar und Roland Preuß erklären, was das alles für die Koalition bedeutet.

Abseits der Tagespolitik möchte ich Ihnen noch einen Text empfehlen, den Willi Winkler für uns geschrieben hat. Die SZ hat im Frühsommer die NSDAP-Mitgliederpartei für ihre Abonnenten zugänglich und online durchsuchbar gemacht, seither beschäftigt sich die Redaktion verstärkt mit der Aufarbeitung der NS-Zeit. Winkler schreibt nun über das strategische Vergessen der jungen BRD, wo der Aufbau eines neuen Staates auf einem Schweigen über die Nazizeit basierte. Ein wirklich lesenswertes Stück.

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Was heute wichtig ist

Merz hält Grundsatzrede und warnt vor dem „Grauen des Krieges“. Der Bundeskanzler hat bei seiner Rede in Münster eindringlich von der Gefahr aus Russland gewarnt und über die Verantwortung Deutschlands gesprochen. In der Ukraine stehe „auch die Sicherheit Europas, unseres Europas, auf dem Spiel. Es geht auch um uns“, sagte Merz. Deutschland werde sich nicht spalten lassen. Zum Artikel

EXKLUSIV Werft verlangt 4,7 Milliarden Euro Schadenersatz. Die deutsche Marine hat vor einigen Jahren sechs Fregatten bestellt, sie sollten die größten Kriegsschiffe der Bundeswehr werden. Dann aber hat Verteidigungsminister Pistorius das Projekt gestoppt und ein Konkurrenzunternehmen beauftragt. Das könnte für den Steuerzahler teuer werden. Zum Artikel

EXKLUSIV Der laxe Umgang des BND-Vize mit seinem Privat-Handy. Seit Jahren kursieren im Netz sensible Daten des Vize-Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, auch Telefonnummer und Privatadresse. Welche Erklärung BND-Vize Dag Baehr dafür hat. Ähnliche Pannen gibt es auch woanders in Europa, wie Recherchen von SZ und WDR zeigen. Zum Artikel

Was auf Reisende zukommt, während die Strecke Berlin-Hannover gesperrt ist. An diesem Freitag ist es soweit: Die Strecke zwischen Berlin und Hannover wird für 14 Monate voll gesperrt. Korridorsanierung nennt die Bahn dieses Konzept. Es ist hochumstritten. Warum die Arbeiten so lange dauern. Zum Artikel

DFB-Elf gewinnt: Wirtz zaubert Klopp zum ersten Sieg. Im dritten Versuch gelingt Jürgen Klopp der erste Sieg als Bundestrainer. Beim 2:0 gegen Serbien in München spielt Deutschlands begabtester Fußballer endlich wieder auf der Position, auf der er am besten ist. Zum Artikel

Linksfraktionschef Pellmann jetzt Mitglied der „Roten Hilfe“. In der Debatte über die Linke in Berlin geht es auch um den umstrittenen Verein „Rote Hilfe“, in dem Elif Eralp einst Mitglied war. Fraktionschef Pellmann ist dem Verein jetzt beigetreten. Die NGO sei wichtig. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Deutschland in EU am häufigsten von Cyberbedrohungen betroffen. Deutschland war nach Daten von Microsoft im ersten Halbjahr unter den EU-Staaten am häufigsten von Cyberbedrohungen betroffen. Weltweit lag Deutschland auf dem zehnten Platz. Auch wichtig: In einem Gastbeitrag skizziert Aldo Faisal, Professor für KI und Neurowissenschaft, Vorschläge für die Regulierung von Gehirn-Computer-Schnittstellen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wie die EU und die USA Chinas Stahlexporte bremsen wollen. Chinas billige Exporte haben die europäische Stahlbranche an den Rand des Abgrunds gedrängt. Nun wollen die EU, die USA und weitere Partner ihre Gegenwehr koordinieren. Ein gemeinsames Rahmenwerk sieht Handelsmaßnahmen und eine bessere Rückverfolgung des Ursprungs von Stahllieferungen vor. Zum Briefing