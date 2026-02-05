In Riad, damit fängt es schon mal an, ist der Teppich nicht rot, sondern lila. Der Kanzler schreitet, nachdem er dem Airbus der Bundeswehr mit einem Ledermäppchen in der linken Hand entstiegen ist, gewissermaßen auf Lavendel. Die Lavendelblüte jedenfalls soll das saudische Protokoll inspiriert haben, als es vor einigen Jahren die Farbe der Empfangsteppiche wechselte. Vermutlich auch, damit es edler wirkt. Kostbarer.