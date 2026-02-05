In Riad, damit fängt es schon mal an, ist der Teppich nicht rot, sondern lila. Der Kanzler schreitet, nachdem er dem Airbus der Bundeswehr mit einem Ledermäppchen in der linken Hand entstiegen ist, gewissermaßen auf Lavendel. Die Lavendelblüte jedenfalls soll das saudische Protokoll inspiriert haben, als es vor einigen Jahren die Farbe der Empfangsteppiche wechselte. Vermutlich auch, damit es edler wirkt. Kostbarer.
Reise zum GolfFriedrich Merz auf der Suche nach Geld, Gas und Macht
Lesezeit: 4 Min.
Die Zeiten, in denen sich Deutschland Skrupel genehmigte, sind vorbei. Zum ersten Mal bereist der Bundeskanzler Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Umgeben von sagenhaftem Reichtum will er Geschäfte machen.
Von Daniel Brössler, Riad, Doha
US-Gaslieferungen nach Europa:Wer ist hier von wem abhängig?
Die EU importiert immer mehr Flüssigerdgas aus den USA, manche befürchten bereits eine neue Abhängigkeit. Doch Europas Position ist gar nicht so schlecht – zumindest im Moment.
Lesen Sie mehr zum Thema