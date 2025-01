Von Markus Balser, Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Eines muss man Friedrich Merz lassen: Er hat mit seinem Vorstoß für direkte Zurückweisungen an den Grenzen, Abschiebehaftzentren und weiteren Verschärfungen in der Asylpolitik den Wahlkampf komplett verändert. Als Konsequenz auf den Messerangriff eines Afghanen mit zwei Toten in Aschaffenburg hat die Unionsfraktion nun zwei konkrete Anträge vorgelegt und an SPD, Grüne und FDP verschickt – nicht aber an die AfD. Und für diese Partei, die schon das Ende der „Brandmauer“ bejubelt und eine Zustimmung zu den Vorschlägen in Aussicht gestellt hat, beinhalten sie unangenehme Passagen.