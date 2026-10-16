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BrüsselWas Merz in Europa gelingt – und woran er manchmal scheitert

Lesezeit: 5 Min.

Gefragter Politiker: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim EU-Gipfel in Brüssel.
Gefragter Politiker: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim EU-Gipfel in Brüssel.
Foto: Michael Kappeler/dpa

Eineinhalb Jahre nach Amtsantritt steht der Kanzler in der EU recht gut da, besser jedenfalls als sein Vorgänger Scholz oder sein französischer Kollege Macron. Ein Handicap wird er aber nicht los.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

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Vor einigen Wochen wurde Friedrich Merz Opfer eines Diebstahls. Der materielle Wert der Beute war gering – zwei läppische Wörter –, aber die Tatumstände sowie die Täterin waren bemerkenswert. Immerhin war es Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission sowie CDU-Parteifreundin von Merz, die den Raub beging: In einer Rede in Straßburg verkündete sie im September stolz, dass sie Kanada zum ersten „assoziierten Mitglied“ der EU machen wolle.

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