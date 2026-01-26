Mindestens so wichtig wie die Beschlüsse eines Gipfels sind die Signale, die von ihm ausgehen. Das war auf dem Weltwirtschaftsforum so, als der US-Präsident die europäische Energiewende in einer wirren Rede als „Scam“ bezeichnete, als Betrug. Windräder nannte Donald Trump „Loser“, Verlierer. Als würde jedes einzelne ihm persönlich den Tag versauen, wie ein Praktikant, der morgens den falschen Kaffee bringt.
Nordseegipfel in Hamburg„Unsere Art zu leben steht auf dem Spiel“
Die Nordsee soll das Stromdrehkreuz Europas werden. Man hofft auf ein Signal an die Autokraten dieser Welt. Über ein Gipfeltreffen zwischen Epochenbruch und Wintereinbruch.
Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Hamburg
