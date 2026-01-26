Zum Hauptinhalt springen

Nordseegipfel in Hamburg„Unsere Art zu leben steht auf dem Spiel“

Lesezeit: 3 Min.

Licht in dunklen Zeiten: Die Regierungschefs am Montag bei der Unterzeichnung der „Hamburger Erklärung“
Licht in dunklen Zeiten: Die Regierungschefs am Montag bei der Unterzeichnung der „Hamburger Erklärung“ (Foto: Jonas Walzberg/REUTERS)

Die Nordsee soll das Stromdrehkreuz Europas werden. Man hofft auf ein Signal an die Autokraten dieser Welt. Über ein Gipfeltreffen zwischen Epochenbruch und Wintereinbruch.

Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Hamburg

Mindestens so wichtig wie die Beschlüsse eines Gipfels sind die Signale, die von ihm ausgehen. Das war auf dem Weltwirtschaftsforum so, als der US-Präsident die europäische Energiewende in einer wirren Rede als „Scam“ bezeichnete, als Betrug. Windräder nannte Donald Trump „Loser“, Verlierer. Als würde jedes einzelne ihm persönlich den Tag versauen, wie ein Praktikant, der morgens den falschen Kaffee bringt.

Zur SZ-Startseite

US-Gaslieferungen nach Europa
:Wer ist hier von wem abhängig?

Die EU importiert immer mehr Flüssigerdgas aus den USA, manche befürchten bereits eine neue Abhängigkeit. Doch Europas Position ist gar nicht so schlecht – zumindest im Moment.

Von Thomas Hummel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite