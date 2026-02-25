Zum Hauptinhalt springen

Kanzler in ChinaMerz fordert Peking zu „fairem Wettbewerb“ auf

„Unsere politischen Systeme unterscheiden sich grundlegend“, sagt Friedrich Merz beim Treffen mit Präsident Xi Jinping. Trotzdem sei eine vielfältige Zusammenarbeit möglich.
„Unsere politischen Systeme unterscheiden sich grundlegend", sagt Friedrich Merz beim Treffen mit Präsident Xi Jinping. Trotzdem sei eine vielfältige Zusammenarbeit möglich.

Der Bundeskanzler ist für zwei Tage zum Antrittsbesuch in China. Deutschland will die „umfassende und strategische Partnerschaft“ stärken – aber Peking ist kein Partner wie jeder andere.

Von Henrike Roßbach, Peking

China-Reisen sind für deutsche Kanzler auch dann eine Herausforderung, wenn die Weltordnung nicht in Unordnung geraten und die deutsche Wirtschaft nicht in der Krise ist. Für Friedrich Merz’ Antrittsbesuch in China am Mittwoch und Donnerstag kann man daher getrost von einem erhöhten Schwierigkeitsgrad sprechen.

