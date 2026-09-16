Wenige Tage vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin springen die Ministerpräsidenten der CDU Bundeskanzler Friedrich Merz bei. „Der Weg zu neuem Vertrauen der Menschen in die Christdemokratie führt über das Zuhören und politisches Handeln, nicht über Personaldiskussionen“, heißt es in dem Statement, das von allen CDU-Regierungschefs in den Ländern unterschrieben ist. Merz steht insbesondere seit dem Wahldebakel in Sachsen-Anhalt massiv in der Kritik und hatte sich intern über mangelnde Unterstützung beklagt.

„Deutschland braucht Verlässlichkeit und entschlossenes Handeln. Vertrauen wird wieder entstehen, wenn Politik die Probleme und Fragen löst, die die Menschen in ihrem Alltag beschäftigen. Das ist die feste Überzeugung von uns, den Ministerpräsidenten aus der CDU, und das ist die gemeinsame Verantwortung aller Christdemokraten für unser Land“, heißt es in der Erklärung, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.

Unterzeichner sind NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sowie seine Kollegen Boris Rhein (Hessen), Sven Schulze (Sachsen-Anhalt), Kai Wegner (Berlin), Michael Kretschmer (Sachsen), Gordon Schnieder (Rheinland-Pfalz), Mario Voigt (Thüringen) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein). „Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten“, versprechen sie.