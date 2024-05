Der CDU-Chef muss sich auf dem Bundesparteitag zum ersten Mal der Wiederwahl stellen. Das Ergebnis wird zeigen, was die Partei von ihm hält.

Von Robert Roßmann, Berlin

Es wird knapp sechs Stunden dauern, bis Friedrich Merz weiß, was seine Partei von ihm hält. An diesem Montag beginnt der CDU-Bundesparteitag. 1001 Delegierte sind nach Berlin gekommen, um über das neue Grundsatzprogramm zu entscheiden und ihre Parteispitze zu wählen. Am Ergebnis wird man ablesen können, wie zufrieden die Delegierten mit der ersten Amtszeit von Merz sind.