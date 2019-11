Nach dem Auftritt im Autohaus braucht Friedrich Merz etwas zu essen. Eine Stunde hat er in Nordhausen geredet, über die Welt, die CDU, Angela Merkel. Er geht also nicht nach Hause, sondern erst mal in die örtliche Pizzeria. In Nordhausen trägt die den Namen Due Angeli, was nach Himmel klingt, aber in Wahrheit ein sehr geerdeter Ort ist. Kleine Tische, die Decken sind niedrig, die Luft ist stickig, am Freitagabend um halb neun trifft man hier viele müde Menschen.