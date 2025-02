Danny Freymark, 41, gelernter Einzelhandelskaufmann mit Studienabschluss in Betriebswirtschaftslehre, ist seit 13 Jahren auf der Straße. „Also ich hab schon noch ’ne Wohnung“, sagt Freymark und lacht. Aber seit 2011 mache er Straßenwahlkampf. Damals hat er erstmals um ein Mandat im Berliner Abgeordnetenhaus gekämpft und gewonnen. Anschließend ging es nur aufwärts: 21 Prozent der Erststimmen 2016, 25,5 Prozent in 2021, bei der Wiederholungswahl 2023 wurden es 40,8 Prozent. „Ich bin in Hohenschönhausen aufgewachsen und möchte gern ihr Vertreter im Bundestag sein“, heißt nun sein Spruch an diesem Samstagmorgen. Der nächste Karriereschritt.

Die CDU Lichtenberg hat ihren Stand vor einem Rewe-Kik-Penny-Einkaufszentrum im Süden des Berliner Bezirks aufgebaut. Es ist der Tag danach – nach dem „Sündenfall“, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich den Versuch von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz nannte, die Migration nach Deutschland mithilfe der AfD zu begrenzen.

Geteilte Meinungen in der potenziellen Wählerschaft

Danny Freymark hatte sich noch am Freitag vor dem Reichstagsgebäude platziert, ein Video aufgenommen und auf Instagram gestellt. Darin spricht er sich klar für den Kurs seines Parteivorsitzenden aus. 150 Reaktionen habe er auf das Video bekommen, 80 Prozent seien zustimmend gewesen.

Hier am Wahlkampfstand ist die Verteilung etwas anders. Eine ältere Dame ruft, mit dem Einkaufswagen an der Hand, „CDU ist immer gut“, eine andere Frau nimmt Broschüren und Kugelschreiber von Freymark entgegen, mag aber nicht reden. „Ist schon in Ordnung“, sagt sie. Ein älterer Mann fährt mit gesenktem Kopf im Rollstuhl vorbei: „Die müssen alle weg, Kanaken, alle raus.“

Ludmilla Schimmelpfennig wählt eigentlich nicht die CDU. Mit Freymark war das aber eine andere Sache. Der kümmere sich sehr um den Bezirk, „ich hatte überlegt, ob ich für ihn stimme“. Bis zur vergangenen Woche sei das jedenfalls so gewesen. „Schönen Gruß an Merz, war Scheiße, was er gemacht hat“, sagt sie in Richtung Freymark, nicht unfreundlich, aber laut. Der geht auf sie zu, erklärt, die Migration müsse reglementiert werden. Genau das habe Merz versucht. Auch Schimmelpfennig meint, es sei nötig, gegen illegale Migranten vorzugehen. „Das ganze Thema muss man regeln, aber mit Verstand.“ Und nicht gemeinsam mit der AfD.

Zeitweise stehen an diesem Morgen mehr Wahlkämpfer am Stand als interessierte Wähler. Wilfried Nünthel ist auch gekommen, der 70-Jährige war 20 Jahre Stadtrat für die CDU und hat ebenfalls für den Bundestag kandidiert. Die vergangene Woche war seiner Meinung nach ein ziemliches Debakel: „Das Porzellan, das zerschlagen ist, kann man nicht einfach mehr wegkehren.“ Als Merkelianer mag er sich aber nicht verorten lassen. Es sei zwar richtig gewesen, 2015 die Grenzen nicht zu schließen, aber es habe keinen Plan für die Zeit danach gegeben. So wie Merz offenbar in dieser Woche keinen echten Plan gehabt habe. Wenn der tatsächlich gewesen sei, mit den Stimmen der AfD zu arbeiten, „dann war das ein Scheiß-Plan“, sagt Nünthel.

Misstrauen wegen des ungelösten Themas Migration

Freymark war in der gesamten Woche auf der Straße. Er und seine Leute seien sozusagen „live dabei“ gewesen. „Der Wahlkampf ist deutlich emotionaler geworden“, es gebe viel Zustimmung für das Vorgehen von Merz. Aber dann war da auch der Mann, der ein Foto von den Wahlkämpfern gemacht habe und dabei „Brandmauer“ statt „Cheese“ gerufen habe.

Freymark kennt Merz nicht persönlich, sagt er. Doch er glaube ihm, dass er einen Kompromiss mit SPD und Grünen gesucht habe. Aber die CDU dürfe sich in der Migrationspolitik nicht weiter von anderen Parteien abhängig machen. Nicht von denen der Mitte und auch nicht von der AfD. „Das Thema der Migration ist eine emotionale Notlage“, sagt Freymark. Selbst wenn das so stimmt: Ist es die Aufgabe eines potenziellen Kanzlers dieses Thema weiter anzuheizen?

Freymark sagt, dass er ständig mit den Klagen der Bürger zu tun habe. Das Misstrauen gegenüber der Politik speise sich zum allergrößten Teil aus dem ungelösten Problem der Migration. Nichts zu tun, bedeute da nur, die AfD weiter zu stärken. In Lichtenberg sei die Zustimmung für die extrem Rechten bei der Europawahl im vergangenen Jahr auf 28 Prozent gestiegen. Die CDU hätten nur noch 15 Prozent gewählt. Freymark: „Das macht doch etwas mit uns.“

Für den Nachmittag hat die CDU noch ein Treffen mit Kinderpunsch in einer Hochhaussiedlung im Ortsteil Friedrichsfelde organisiert. Diese Treffen gebe es regelmäßig, mal kämen 150 Leute, mal keiner, sagt Freymark. Heute sind bei Nieselregen etwa 20 Nachbarn dabei. In seiner Einführung spricht Freymark die vergangene Woche an, das Gesetz sei zwar gescheitert. „Aber jetzt weiß jeder, wo wir stehen.“ Die Menschen hier interessiert das kaum, ihre Fragen kreisen um die Zukunft des nahegelegenen Tierparks oder die riesige Pfütze vor einer Bushaltestelle ums Eck.

Stefan Lange ist einer der wenigen Zuhörer, der dann doch über das Thema Migration sprechen mag. Er sei sehr engagiert hier im Viertel, er arbeite dafür mit SPD-Vertretern genauso zusammen wie mit denen von der CDU. Dass die im Bundestag nun auf die Unterstützung der AfD angewiesen gewesen sei, sei für ihn kein Problem. „Endlich hat mal jemand das Thema Migration angebracht.“ In der Schule seines Sohnes habe sich der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in den vergangenen Jahren verdoppelt.

Eine andere Nachbarin erzählt, sie habe früher regelmäßig für die Linke gestimmt. „Aber diesmal weiß ich nicht, wen ich wählen soll.“ Auch sie beschäftigten die vielen Migranten in Deutschland. „Im Herzen denke ich, die AfD will da das Richtige“, sagt die Frau in einer bemerkenswert fröhlichen Offenheit. „Im Kopf weiß ich aber, dass man die nicht wählen darf.“