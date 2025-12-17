Zum Hauptinhalt springen

RegierungserklärungMerz warnt vor „Weltunordnung“

Lesezeit: 3 Min.

Die Sicherheit Europas sei „untrennbar“ verbunden sei mit dem Schicksal der Ukraine: Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch im Bundestag.
Die Sicherheit Europas sei „untrennbar“ verbunden sei mit dem Schicksal der Ukraine: Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch im Bundestag. (Foto: Markus Schreiber/AP)

Im Bundestag wirbt der Bundeskanzler eindringlich dafür, mit dem in Europa eingefrorenen russischen Staatsvermögen die Ukraine zu unterstützen – „um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden“.

Von Daniel Brössler, Henrike Roßbach, Berlin

Vor dem womöglich entscheidenden EU-Gipfeltreffen zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch im Bundestag die aus seiner Sicht dramatische Lage betont. „Die Sicherheit Europas ist untrennbar mit dem Schicksal und mit der Sicherheit der Ukraine verbunden. Untrennbar“, sagte er in einer Regierungserklärung zum Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs, das an diesem Donnerstag in Brüssel beginnt.

