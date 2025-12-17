Vor dem womöglich entscheidenden EU-Gipfeltreffen zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch im Bundestag die aus seiner Sicht dramatische Lage betont. „Die Sicherheit Europas ist untrennbar mit dem Schicksal und mit der Sicherheit der Ukraine verbunden. Untrennbar“, sagte er in einer Regierungserklärung zum Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs, das an diesem Donnerstag in Brüssel beginnt.