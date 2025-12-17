Vor dem womöglich entscheidenden EU-Gipfeltreffen zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch im Bundestag die aus seiner Sicht dramatische Lage betont. „Die Sicherheit Europas ist untrennbar mit dem Schicksal und mit der Sicherheit der Ukraine verbunden. Untrennbar“, sagte er in einer Regierungserklärung zum Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs, das an diesem Donnerstag in Brüssel beginnt.
RegierungserklärungMerz warnt vor „Weltunordnung“
Lesezeit: 3 Min.
Im Bundestag wirbt der Bundeskanzler eindringlich dafür, mit dem in Europa eingefrorenen russischen Staatsvermögen die Ukraine zu unterstützen – „um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden“.
Von Daniel Brössler, Henrike Roßbach, Berlin
Sonntagsfrage:So würden die Deutschen wählen, wenn Bundestagswahl wäre
Die Regierungsparteien Union und SPD sind unbeliebt, AfD und Linke gewinnen an Unterstützung. Eine Übersicht zur Wählerstimmung in der Sonntagsfrage in Grafiken.
Lesen Sie mehr zum Thema