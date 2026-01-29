Nach dramatischen Wochen im Verhältnis zu den USA hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag die Selbstbehauptung Europas beschworen und dabei ungewohnt deutliche Töne angeschlagen. „Wer in der Welt der Meinung ist, mit Zöllen gegen Europa Politik machen zu müssen, der muss wissen, und er weiß es jetzt, dass wir bereit und in der Lage sind, uns dagegen auch, wenn es nötig ist, zur Wehr zu setzen“, sagte Merz am Donnerstag in einer Regierungserklärung zur außenpolitischen Lage.
Europa müsse jetzt die „Sprache der Machtpolitik“ lernen, fordert der Bundeskanzler angesichts von Trumps Außenpolitik. Die neue, von Großmächten dominierte Weltlage sei rau, aber: Sie biete auch Chancen für Deutschland.
