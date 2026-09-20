An einem normalen Abend nach Landtagswahlen läuft es anders, da lässt sich der Bundeskanzler und CDU -Vorsitzende nicht blicken. Da gilt es erst einmal abzuwarten, ob sich die frühen Prognosen erhärten. Da werden die Ergebnisse diskutiert, die angemessene Reaktion abgewogen. Üblich ist, dass Friedrich Merz erst am Montag auftritt.

Aber diesmal ist nichts normal. Die Wahllokale in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sind kaum geschlossen, da ist schon alles vorbereitet für einen ungewöhnlichen Auftritt. Um 18.14 Uhr tritt Friedrich Merz im Konrad-Adenauer-Haus vor die Kameras. Er spricht erst einmal über das bisherige Wahljahr insgesamt, erinnert daran, dass die CDU in Rheinland-Pfalz stärkste Kraft geworden sei, in Sachsen-Anhalt aber die schwerste Wahlniederlage seit vielen Jahren erlitten habe. Seitdem steht er massiv unter Druck.

Kündigt er jetzt womöglich Konsequenzen an, an diesem Sonntag?

„Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden, es ist ein Desaster“, gibt der CDU-Chef zu. Man sei zerrieben worden zwischen SPD und AfD. Zu diesem Zeitpunkt ist noch völlig offen, ob die Christdemokraten die Fünf-Prozent-Hürde überspringen und damit wenigstens im Landtag in Schwerin bleiben. Das Resultat im Land Berlin nennt Merz „ordentlich“, obwohl die CDU hinter der Linken klar auf Platz zwei gelandet ist.

Die Antwort auf die große Verunsicherung dürfe „kein Zurück in die gute alte Zeit sein“, sagt Merz schließlich. „Die Antwort kann aber auch nicht sein, alles Gute immerzu nur schlechtzureden. Die Antwort muss sein, unser Land fit zu machen für die Zukunft.“ Da ist bereits klar: Merz glaubt noch an eine Zukunft mit sich als Kanzler.

„Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen. Als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes“, sagt Merz zum Schluss seiner Erklärung. Damit will er sehr früh allen Spekulationen über seine Zukunft entgegentreten, einen möglichen Aufstand im Keim ersticken. Im Grunde sagt Merz: Egal, wie schlimm die Zahlen noch werden - ich bleibe.

Dabei ist es gekommen wie in den Umfragen vorhergesagt. Die CDU ist auch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern von den Wählern abgestraft worden. Zwar nicht ganz so brutal wie in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen, damals hatte sie fast 20 Prozentpunkte eingebüßt. Aber so ein Absturz war in Mecklenburg-Vorpommern auch gar nicht möglich, dort war die CDU bereits bei der vorigen Wahl nur auf 13,3 Prozent gekommen.

Die Wahlergebnisse werden trotz der überraschend frühen Kampfansage des Kanzlers die Debatte über seine Zukunft weiter befeuern. Auch weil die AfD in beiden Bundesländern zugelegt hat – dabei hatte Merz doch einmal erklärt, er traue sich zu, die Werte der AfD zu halbieren. Stattdessen hat sich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern das Ergebnis der CDU noch einmal halbiert.

Wie groß die Unzufriedenheit in der CDU über den Kanzler mittlerweile ist, weiß der natürlich auch selbst. Sicherheitshalber hatte Merz das Präsidium seiner Partei schon in der vergangenen Woche für Sonntag, 17 Uhr, in die CDU-Zentrale geladen. Wer am Wahlabend alle an einem Tisch versammelt, erhöht seine Chance, die Kontrolle zu behalten. Und weil es besser ist, in so einer kritischen Lage ständig präsent zu sein, hat Merz seine für diese Woche vorgesehene Reise zur UN-Generalversammlung nach New York abgesagt.

Wie die Debatte um Merz jetzt weitergehen wird, war am Abend noch nicht abzusehen. Sicher war aber schon, dass dieser Wahlsonntag den Autoritätsverfall des Kanzlers nicht gestoppt hat.

Die Lage der CDU ist schlimmer als während der Spendenaffäre

Die Christdemokraten hatten Merz in den beiden Landtagswahlkämpfen fast versteckt. Zu groß war die Sorge, dass er sie noch weiter nach unten zieht. Das hatte kuriose Folgen. Bei der Abgeordnetenhauswahl 2023 hatte Merz sogar in Neukölln Wahlkampf gemacht, diesmal trat er zum Wahlkampf-Schlussspurt abgeschirmt im Konrad-Adenauer-Haus auf. Wahlkampf in der eigenen Parteizentrale, hat es je Vergleichbares gegeben?

Angela Merkel hat nach zwei Landtagswahlen, bei denen die Unionsparteien eingebrochen waren und die AfD zugelegt hatte, ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt. Und zudem mitgeteilt, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr als Kanzlerkandidatin antreten werde. Es gibt in der CDU immer mehr, die sich so eine Ankündigung jetzt auch von Merz wünschen. Denn die Lage sei inzwischen sogar noch schlimmer als während der CDU-Spendenaffäre vor einem Vierteljahrhundert, sagt ein Bundesvorstandsmitglied.

In ihrer Abschiedsrede als Parteivorsitzende erinnerte Merkel an die Zeit der CDU-Spendenaffäre. Damals sei die CDU am Boden gelegen und ihre Gegner hätten sich schon die Hände gerieben, „dass wir uns von der Spendenaffäre niemals erholen würden“, sagte Merkel. Nicht wenige hätten der CDU damals „ein Schicksal wie das der italienischen Democrazia Cristiana vorhergesagt“ – also den Niedergang. „Doch wir haben nicht klein beigegeben. Wir haben uns nicht irremachen lassen. Wir haben einen kühlen Kopf bewahrt.“

Doch sogar in der Zeit der Spendenaffäre blieb die Union in den für sie schlimmsten bundesweiten Umfragen über der 30-Prozent-Marke. Jetzt liegt sie bundesweit nur noch bei 20 Prozent, die AfD ist ihr enteilt. Da ist es schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Tankrabatt zeigt das Glaubwürdigkeitsproblem von Merz

Das gilt erst recht, wenn ein Mann im Kanzleramt sitzt, der von einem Unbeliebtheitsrekord zum nächsten eilt und dazu noch ein gewaltiges Glaubwürdigkeitsproblem hat. Das wurde am vergangenen Freitag wieder offensichtlich: Da hat seine Regierung einen neuen Tankrabatt angekündigt. Dabei hatte Merz noch vor drei Wochen in der ARD einen solchen Rabatt abgelehnt.

„Sie können einen Ölpreis von 100 Dollar in Deutschland nicht wegsubventionieren – so ehrlich muss die Politik sein, das muss man der Bevölkerung sagen“, sagte der Kanzler da. „Wir können das auch nicht bezahlen.“ Jetzt meint seine Regierung, es doch bezahlen zu können. Derartige Kurswechsel kann man nicht inhaltlich erklären, sondern nur mit der offensichtlichen Angst vor den Wählern.

Die gemeinsame Erklärung der acht CDU-Ministerpräsidenten von vergangener Woche hat Merz etwas Luft verschafft. „Deutschland braucht Verlässlichkeit und entschlossenes Handeln“, heißt es darin. Die Menschen könnten darauf vertrauen, „dass wir ihre Probleme angehen“. Als Ministerpräsidenten wollten und würden sie „gemeinsam mit dem Bundeskanzler“ ihren Beitrag dazu leisten. Das konnte man als zumindest vorläufige Unterstützung auffassen. Dass sich die möglichen Merz-Nachfolger im Moment noch gegenseitig im Weg stehen, hilft dem Kanzler ebenfalls. An seinem schleichenden Machtverlust ändert das aber nichts.

Merz kämpft dabei nicht nur mit seinem persönlichen Glaubwürdigkeitsdefizit. Er hat es auch damit zu tun, dass seine Partei über viele Jahre an Vertrauen eingebüßt hat - etwa durch die Aussetzung der Wehrpflicht, den überstürzten Ausstieg aus der Kernenergie oder die Wende bei der Schuldenbremse. Doch in der Politik geht es am Ende halt auch immer um die Personen an der Spitze. Und um deren Glaubwürdigkeit. Ausweislich aller Umfragen hat Merz die bei einem Großteil der Bürger verloren. Das haben jetzt auch die Wahlen am Sonntag gezeigt.