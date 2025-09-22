Zum Hauptinhalt springen

WirtschaftspolitikMartin Blessing wird Beauftragter des Kanzlers für Investitionen

Lesezeit: 2 Min.

Friedrich Merz stellt Martin Blessing (links) am Montag im Kanzleramt als seinen neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter vor.
Friedrich Merz stellt Martin Blessing (links) am Montag im Kanzleramt als seinen neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter vor. (Foto: Annegret Hilse/REUTERS)

Der frühere Chef der Commerzbank soll privates Kapital aus dem Ausland mobilisieren und für den Wirtschaftsstandort werben. Sein Gehalt soll aus einem symbolischen Euro bestehen.

Von Nicolas Richter, Berlin

Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen „Persönlichen Beauftragten für Investitionen“ berufen. Dieser soll als Ansprechpartner für ausländische Investoren dienen und für den Wirtschaftsstandort Deutschland werben. Merz stellte seinen Beauftragten am Montag im Kanzleramt vor. Es handelt sich um den deutschen Manager und Finanzexperten Martin Blessing.

