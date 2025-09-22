Wirtschaftspolitik Martin Blessing wird Beauftragter des Kanzlers für Investitionen 22. September 2025, 15:52 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Friedrich Merz stellt Martin Blessing (links) am Montag im Kanzleramt als seinen neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter vor. (Foto: Annegret Hilse/REUTERS)

Der frühere Chef der Commerzbank soll privates Kapital aus dem Ausland mobilisieren und für den Wirtschaftsstandort werben. Sein Gehalt soll aus einem symbolischen Euro bestehen.

Von Nicolas Richter, Berlin

