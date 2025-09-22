Bundeskanzler Friedrich Merz hat einen „Persönlichen Beauftragten für Investitionen“ berufen. Dieser soll als Ansprechpartner für ausländische Investoren dienen und für den Wirtschaftsstandort Deutschland werben. Merz stellte seinen Beauftragten am Montag im Kanzleramt vor. Es handelt sich um den deutschen Manager und Finanzexperten Martin Blessing.
Der frühere Chef der Commerzbank soll privates Kapital aus dem Ausland mobilisieren und für den Wirtschaftsstandort werben. Sein Gehalt soll aus einem symbolischen Euro bestehen.
Von Nicolas Richter, Berlin
