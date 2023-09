Erneut gibt es Ärger um eine Äußerung von Friedrich Merz. Der CDU-Chef hat sich in einer Talksendung des TV-Senders Welt zur Migrationspolitik geäußert. Er warf der Ampelregierung Untätigkeit vor, es fielen Sätze wie "Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land." Merz sprach auch darüber, dass zu wenig getan werde, um Anreize für Asylbewerber zurückzufahren, die nach Deutschland kommen. Der CDU-Mann sprach von sogenannten "Pull-Faktoren". Er führte weiterhin aus, dass 30 Prozent der Asylsuchenden in der EU nach Deutschland kämen. Alles mit dem Ziel, die Regierung so darzustellen, als sei sie nicht Herr dr Lage. So weit, so üblich für einen Oppositionsführer.