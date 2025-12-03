Meine ersten Jahre bei der SZ habe ich auf der Medienseite gearbeitet, habe über Fernsehserien geschrieben, über den „Tatort“, aber auch über den immerwährenden Umbruch in der Medienbranche, über Zeitungen und Magazine - und leider oft über deren Krisen und finanzielle Schwierigkeiten.

Ich habe noch heute ein großes Faible für alles, was meine Kolleginnen und Kollegen im Ressort Medien recherchieren und schreiben, weshalb ich Ihnen zum Start in diesen Mittwoch ausnahmsweise keine politische Geschichte empfehle, sondern die über den Zustand des Privatsenders RTL. Der Kölner Sender, vor einigen Jahren mit dem Traditionsverlag Gruner + Jahr verschmolzen, muss 700 Stellen abbauen. Woran das liegt und Stefan Raab damit zu tun hat, analysiert Hans-Jürgen Jakobs.

Ebenfalls aus dem Ressort Medien, wenngleich hochpolitisch, ist die Geschichte von unserer Israel-Korrespondentin Kristiana Ludwig. Sie schreibt über den Fall ihrer ARD-Kollegin Sophie von der Tann, die nach einem Artikel der „Welt“ unter scharfe Kritik der israelischen Botschaft geriet, und sie erklärt, warum der Fall für eine beunruhigende Entwicklung im Nahost-Journalismus steht.

Was sonst noch wichtig wird? Natürlich behalten wir in der Redaktion für Sie die Entwicklungen rund um das Rentenpaket und zu den Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine im Blick. In Berlin muss sich der Unionsfraktionschef Jens Spahn weiterhin um eine Mehrheit bemühen, die trotz aller Appelle des Kanzlers nicht sicher zu sein scheint. Und nach dem Besuch des US-Sondergesandten Steve Witkoff und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner beim russischen Präsidenten ist vor allem eins wieder einmal klar geworden: So schnell wird dieser Krieg nicht enden.

Was heute wichtig ist

Merz zu Rentenpaket: „Alles andere führt uns ins Elend“. Mit eindringlichen Worten hat Kanzler Merz (CDU) versucht, diejenigen in seiner Fraktion zu überzeugen, die am Freitag weiter gegen das Rentenpaket stimmen wollen. Bis heute müssen sich die Rentenrebellen entscheiden und das mögliche „Nein“ bei Unionsfraktionschef Jens Spahn anmelden. Zum Artikel (SZ Plus)

Kreml findet Gespräche produktiv - aber keine Annäherung. Der US-Sondergesandte Witkoff ist nach Angaben des Kreml nach dem Treffen mit Putin wieder auf dem Weg nach Washington. Man sei nicht näher an einem Frieden als zuvor, teilte die russische Seite mit. Die EU einigt sich unterdessen darauf, komplett auf russisches Gas zu verzichten. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Russische Spionagesatelliten über Deutschland. Russische Spionagesatelliten überfliegen mehrmals täglich das Gebiet der Bundesrepublik. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor. Zudem gebe es immer wieder Störungen deutscher Satelliten. Bei Details aber mauert die Regierung. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD rätselt über Auftritt von Alexander Eichwald. Der Auftritt von Alexander Eichwald beim Gründungskongress der AfD-Jugendorganisation ruft Erinnerungen an Hitler und Goebbels wach. Die AfD fragt sich, wer der Mann ist. Dabei rückt in den Hintergrund, wie radikal die Parteijugend ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Digitalministerium erhält Vetorecht Ab heute besitzt das Digitalministerium (BMDS) ein Vetorecht bei IT-Ausgaben der Bundesregierung. Der sogenannte IT-Vorbehalt, der für einheitlichere IT-Systeme im Bund sorgen soll, liegt SZ Dossier vor. Die Vereinbarung zeigt, bei welchen Ausgaben Digitalminister Karsten Wildberger künftig mitbestimmen darf. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Die eisfreie Abkürzung zwischen Asien und Europa. Der Klimawandel verändert schon jetzt die Seerouten: Da das Eis der Arktis schmilzt, können Frachter mit chinesischen Waren schneller nach Europa fahren. Auch Russland profitiert. Nordsibirien ist plötzlich Teil der befahrbaren Weltmeere, das Militär will das nutzen. Die EU-Reedereien sind außen vor. Noch. Zum Briefing