Um seine Enkelkinder macht sich Friedrich Merz im Zusammenhang mit sozialen Medien keine Sorgen. Seine Kinder, erzählte der Kanzler im Politikpodcast „Machtwechsel“, würden bei seinen Enkeln „sehr restriktiv“ sein, was die „Nutzung von Handys und Social Media“ angeht. Das finde er richtig. Die Nutzung habe sich in den vergangenen Jahren „erheblich“ verändert. Es liegt auch an dieser Veränderung, dass er sich jetzt ebenfalls für eine Regulierung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche offenzeigt.
JugendschutzMerz für Social-Media-Altersgrenze – Söder bleibt skeptisch
Lesezeit: 3 Min.
CDU und CSU sind sich bei den meisten Themen einig wie lange nicht. Doch beim Streit über eine Social-Media-Altersgrenze für Kinder haben sie sich voneinander entfernt. Markus Söder möchte vor allem eines nicht: eine Verbotsdebatte.
Von Valerie Höhne, Berlin
Meinung
Social Media:Ein Verbot ist immer leichter, als sich Gedanken zu machen, was Jugendliche tatsächlich brauchen
Lesen Sie mehr zum Thema