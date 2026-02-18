Um seine Enkelkinder macht sich Friedrich Merz im Zusammenhang mit sozialen Medien keine Sorgen. Seine Kinder, erzählte der Kanzler im Politikpodcast „Machtwechsel“, würden bei seinen Enkeln „sehr restriktiv“ sein, was die „Nutzung von Handys und Social Media“ angeht. Das finde er richtig. Die Nutzung habe sich in den vergangenen Jahren „erheblich“ verändert. Es liegt auch an dieser Veränderung, dass er sich jetzt ebenfalls für eine Regulierung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche offenzeigt.