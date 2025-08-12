Viel wird derzeit über den „Alleingang“ von Friedrich Merz beim Thema Israel geredet. Einsame Entscheidungen haben aber schon viele Kanzler getroffen und eine Kanzlerin auch. Nicht immer waren Sachargumente ausschlaggebend.

Von Robert Probst, München

Das Wort „Alleingang“ hat gerade Konjunktur. Seit das Kanzleramt am Freitag eine aufsehenerregende Pressemitteilung verschickt hat, sind viele wichtige Menschen in der Union verstimmt: Sie seien nicht informiert worden, dass Deutschland bis auf Weiteres keine Rüstungsgüter mehr liefern wird, die Israel in Gaza einsetzen könnte, sagen sie. „Diese Entscheidung wurde nicht im luftleeren Raum getroffen“, betonte dagegen ein Regierungssprecher, aber die Aufregung war enorm. Immerhin sind Alleingänge keine Erfindung von Friedrich Merz (CDU). Andere Kanzler haben es vorgemacht – meist mit größerer Tragweite. Hier eine kleine Auswahl prominenter Fälle.