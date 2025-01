In weiten Teilen der Gesellschaft herrscht Empörung, dass Union und FDP am Mittwoch im Bundestag mit der AfD stimmten. Auch Altkanzlerin Angela Merkel hat dafür CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz harsch kritisiert. Auch am Freitag hielt Merz dann allerdings an dem Entwurf der Union für ihr „Zustrombegrenzungsgesetz“ fest. Auch wenn er später keine Zustimmung bekommen wird.