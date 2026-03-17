Es kommt zurzeit nicht oft vor, dass Sozialdemokraten den Bundeskanzler so uneingeschränkt loben. Doch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat es am Dienstagnachmittag getan. Er sei froh, dass Friedrich Merz deutlich gemacht habe, dass der Iran-Krieg der USA „nicht unser Krieg ist“ und sich Deutschland auch nicht an einem Einsatz in der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormus beteiligen werde, sagte Miersch.
Iran-KriegWarum Friedrich Merz es riskiert, Donald Trump zu verärgern
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Die jüngste Absage des Bundeskanzlers an den Krieg der USA gegen Iran war die deutlichste – und sie ist weltweit gehört worden. Trumps Antwort könnte die Bundesregierung hart treffen. Und die Ukraine.
Von Georg Ismar, Henrike Roßbach und Robert Roßmann
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