Die Kanzlerin verbindet eine wechselvolle Geschichte mit den USA. Nun nimmt sie in aller Freundschaft Abschied - muss aber bis zuletzt an heiklen Themen wie Nord Stream oder China arbeiten.

Von Stefan Kornelius und Christian Zaschke

Angela Merkels Verhältnis zu den USA begann, physisch betrachtet, im Sommer 1990, als sie zum ersten Mal amerikanischen Boden betrat. Die stellvertretende Regierungssprecherin des letzten DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière hatte Urlaub genommen, um in San Diego, Kalifornien, ihren Mann Joachim Sauer zu besuchen, der schon bald nach dem Mauerfall Erfahrungen in einer Biotech-Firma in den USA sammeln wollte.