26. Juni 2019, 13:03 Uhr Fragestunde Merkel stellt sich dem Bundestag

Zum vierten Mal kommt die Kanzlerin zur Regierungsbefragung ins Parlament. Verfolgen Sie die Debatte im Videostream.

Auch in ihrer vierten Regierungsbefragung können die Abgeordneten im Bundestag wieder Fragen an die Kanzlerin richten. Es wird erwartet, dass besonders der Mordfall Lübcke und das aktuelle Geständnis des mutmaßlichen Täters Themen in der Runde werden könnten. Im Anschluss an die einstündige Befragung wird das Parlament dann über Neuregelungen zur Organspende diskutieren.

Zuerst will aber Gottfried Curio (AfD) über den Kampf gegen Rechts diskutieren. Er fragt, ob Merkel sich wie ihr Parteikollege Peter Tauber den Einsatz von Grundgesetzartikel 18 gegen Rechts vorstellen könnte. Artikel 18 besagt, dass, wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere der Pressefreiheit, der Versammlungs- und anderer demokratischer Freiheiten "zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht", selbst diese Grundrechte verwirkt. Für ihre Antwort, der Kampf gegen Rechts benötige vor allem eine klare Abgrenzung, erhält Merkel fraktionsübergreifend Applaus. Den Einsatz von Artikel 18 will sie aber unbedingt vermeiden und als Ultima Ratio verstanden wissen.

Im Anschluss möchte Martin Schulz (SPD) von der Kanzlerin wissen, ob sie nach wie vor hinter dem Spitzenkandidatenprozess bei der Wahl zum EU-Kommissionspräsidenten steht. Die Kanzlerin solle hinter verschlossenen Türen gesagt haben: "Wenn Weber raus ist, sind alle raus". Hier weicht Merkel der Frage aus: Sie unterstütze den Prozess weiterhin. Im Europäischen Rat würden aber im Vergleich zum Parlament andere Regeln gelten - und der Rat müsse den Kandidaten letzendlich vorschlagen. Sie hoffe, dass sich das mit dem Spitzenkandidatenprozess in Einklang bringen lasse. Ein klares "Ja" klingt anders.

Verfolgen Sie hier die Debatte im Livestream.