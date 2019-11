Die Bundesregierung hat einen Bericht über eine wütende Äußerung von Kanzlerin Angela Merkel gegenüber Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wegen dessen Kritik, die Nato sei "hirntot", zurückgewiesen. Man berichte grundsätzlich nicht aus vertraulichen Gesprächen, sagte Sprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin auf die Frage, ob er die Informationen der New York Times bestätigen könne. Seibert ergänzte: "In der Erinnerung der Bundeskanzlerin an diesen Abend gab es weder Klage, noch Wut, noch Streit." Sie sei es leid, ständig die Scherben aufzukehren, zitierte die New York Times (Samstag) die Kanzlerin ohne Quellenangabe aus einem Gespräch mit Macron beim Abendessen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 10. November in Schloss Bellevue. Immer wieder müsse sie die Tassen zusammenkleben, die er, Macron, zerbrochen habe, nur, damit man wieder beisammensitzen und eine Tasse Tee trinken könne.