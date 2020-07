Die Berge, der See, die Architektur der Macht. Merkel und Söder liefern in Herrenchiemsee eine tolle Show. Trifft da die Bundeskanzlerin ihren Nachfolger?

Prien am Chiemsee, Deutschland, ein Sommermärchen. "Dass wir so ein Glück mit dem Wetter haben", sagt Markus Söder. Als hätte irgendwer daran gezweifelt, dass dieser Mann jetzt auch noch Glück mit dem Wetter hat. Er steht vor einem Chiemseedampfer, an der Rampe zwei Kinder in Dirndl und Lederhose. Blick zum Himmel, Sonne, leichte Schleierwolken. Dann Blick rüber zu den Leuten hinter den Flatterbändern, er hat da was entdeckt. Einen Mann mit Pappschild. "Ich kann's schlecht lesen", sagt Söder, was nicht komplett überzeugend klingt. Er geht näher ran, der Mann mit dem Schild wittert seine Chance: "Ein Autogramm, bitte."