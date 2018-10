29. Oktober 2018, 15:31 Uhr Stimmen zu Merkels Rückzug "Das ist eine Zäsur"

Der angekündigte Abschied der Bundeskanzlerin kam überraschend - und löst Bedauern bei Horst Seehofer aus. Die AfD sieht die Entscheidung als Folge ihrer eigenen Politik.

Schon vor der Sommerpause habe sie ihre Entscheidung getroffen, erklärte Angela Merkel auf der Pressekonferenz am Montag. 2021 will sie sich endgültig aus der Politik verabschieden. Den Parteivorsitz der CDU möchte sie bereits im Dezember abgeben. Selbst Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer habe von diesem Schritt bis zuletzt nichts gewusst, sagte die Kanzlerin. Manche Dinge entscheide man besser für sich selbst. Politiker aus der Union und anderen Parteien reagieren mit Lob, Anerkennung und Kritik.

Der im September gegen Merkels Willen gewählte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus sagte: "Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion spricht Angela Merkel für ihre souveräne Entscheidung Respekt und Anerkennung aus." Sie habe "für die CDU Außerordentliches geleistet und entscheidend dazu beigetragen, dass die Union in unserem Land seit 13 Jahren Regierungsverantwortung tragen kann". Brinkhaus begrüßte den Verbleib von Merkel an der Regierungsspitze. Die Fraktion wolle nun alles daransetzen, gemeinsam mit ihr "diese Wahlperiode zu einem Erfolg zu machen".

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet nannte die Entscheidung "bemerkenswert". "Es waren 18 erfolgreiche Jahre, in denen sie als Bundeskanzlerin die Partei in die Regierung geführt hat", sagte der CDU-Vize nach Sitzungen der Parteigremien.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der Schwesterpartei CSU sagte: "Wir nehmen das alles mit Respekt zur Kenntnis." Es seien Entscheidungen der CDU. "Jetzt schauen wir mal, wie's weitergeht." Der Parteivoristzende Horst Seehofer erklärte: "Ich will nicht verhehlen, dass ich es bedaure." Er habe mit Merkel fast drei Jahrzehnte zusammengearbeitet. Dies sei "schon eine sehr, sehr lange fruchtbare Zeit" gewesen. "Da werden Sie Verständnis haben, dass man erst einmal eine Zeit braucht, um das auch zu verarbeiten. Das ist eine Zäsur."

Anerkennung gab es auch von der SPD. Die CDU sei Merkel zu Dank verpflichtet, sagte Parteichefin Andrea Nahles. "Sie hat ihre Partei 18 Jahre lang geprägt. Und das ist eine außerordentliche Leistung."

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sagte, die Arbeit von Merkel als CDU-Vorsitzende habe die Partei für ein modernes Gesellschaftsbild geöffnet. "Dafür zollen wir Frau Merkel Respekt", sagt Baerbock.

FDP-Chef Christian Lindner geht die Entscheidung Merkels nicht weit genug. Er forderte von der CDU-Chefin, auch ihre Kanzlerschaft schnell zu beenden. "Frau Merkel gibt das falsche Amt ab", sagt Lindner in Berlin. Die Regierung werde dadurch nicht stabiler und das "Siechtum" der großen Koalition werde nur verlangsamt. Die Union müsse den Weg frei machen für einen neuen Anfang in der Regierung.

Auch die Linkspartei fordert Merkel auf, als Kanzlerin zurückzutreten. Parteichefin Katja Kipping sagte zu Merkels Rückzug aus dem Parteivorsitz: "Die Zeit nach Merkel hat damit ganz klar begonnen." Es sei aber ein klarer Schnitt nötig. "Ein Rausmerkeln wird irgendwie das Land nicht weiterbringen."

AfD-Chef Alexander Gauland erklärte, es gebe auch nach Merkels Verzicht auf den Parteivorsitz noch eine Menge in der CDU, "das sich verändern muss, um überhaupt eine Chance für eine Zusammenarbeit mal in ferner Zukunft zu bieten." Weiter sagte er: "Es ist ja nicht so, dass Frau Merkel nun sozusagen die alleinige Politikvertreterin einer Richtung ist, die wir für völlig verfehlt halten." Insgesamt sieht er in dem Rückzug Merkels eine Folge der AfD-Politik. "Das hat sehr viel mit uns zu tun", sagte Gauland.