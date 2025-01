Auf Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz wächst der Druck, nicht auch noch ein Gesetz mithilfe der AfD im Deutschen Bundestag durchzubringen. SPD -Fraktionschef Rolf Mützenich forderte Merz am Donnerstag zum Verzicht auf die für diesen Freitag geplante Abstimmung über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz auf. Er warnte bei einer Fraktionsveranstaltung, dass durch die Mehrheitsbeschaffung mit der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AfD die Lebensader der Demokratie beschädigt werden könne, „wenn nicht durchtrennt“.

Zuvor hatte überraschend Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) in die Debatte eingegriffen und Merz mitten im Bundestagswahlkampf deutlich kritisiert. Grund dafür war die am Mittwoch mit AfD-Stimmen erzielte Mehrheit im Bundestag für einen Unionsantrag, der unter anderem Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen vorsieht. Merz habe am 13. November im Bundestag versichert, keine Mehrheiten mithilfe der AfD suchen zu wollen, schrieb Merkel in einer Stellungnahme. Das sei Ausdruck großer staatspolitischer Verantwortung gewesen. „Die ich vollumfänglich unterstütze“, so Merkel.

„In der Sache redlich, im Ton maßvoll und auf der Grundlage geltenden europäischen Rechts“, will es Merkel

„Für falsch“ halte sie es aber, „sich nicht mehr an diesen Vorschlag gebunden zu fühlen und dadurch am 29. Januar 2025 sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen“. Stattdessen sei es jetzt erforderlich, dass alle demokratischen Parteien „in der Sache redlich, im Ton maßvoll und auf der Grundlage geltenden europäischen Rechts, alles tun, um so schreckliche Attentate wie zuletzt kurz vor Weihnachten in Magdeburg und vor wenigen Tagen in Aschaffenburg in Zukunft verhindern zu können“.

Der für seine harte Grenz- und Asylpolitik bekannte ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hingegen lobte den mit AfD-Stimmen im Bundestag beschlossenen Migrationsantrag der Union. „Welcome to the club!“, schrieb er auf der Plattform X.

Allerdings folgt aus dem Beschluss erst einmal nichts, da er für die Bundesregierung nicht bindend ist. Anders kann es bei dem Zustrombegrenzungsgesetz aussehen, um den es am Freitag geht: Der Entwurf sieht unter anderem vor, den Familiennachzug für Personen mit subsidiärem Schutz zu beenden. Er war im November, damals noch von der Ampelkoalition, im Innenausschuss abgelehnt worden und sollte – wie alle Vorhaben, die nur mit Stimmen der AfD eine Mehrheit bekommen könnten – gemäß der von Merz ursprünglich bekräftigten Absprache nicht im Bundestag zur endgültigen Abstimmung gestellt werden. Nach dem Messerangriff eines ausreisepflichtigen Afghanen mit zwei Todesopfern in Aschaffenburg fühlt sich Merz aber nicht mehr an diese Absprache gebunden.

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gibt es intensive Versuche, Merz noch von der Abstimmung abzubringen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) wird dabei in einer wichtigen Vermittlerrolle gesehen. „Der Druck auf Friedrich Merz ist enorm hoch“, hieß es. Abgeordnete berichteten von einer sehr veränderten Stimmung, gerade zwischen Union auf der einen, SPD und Grünen auf der anderen Seite. Sie sind Merz’ mögliche Koalitionspartner nach der Wahl am 23. Februar. Aber gerade in der SPD wollen mehrere Abgeordnete nun auf keinen Fall jemals Merz zum Kanzler wählen.

Das Gesetz hat im Bundesrat wenig Chancen

Ein Scheitern des Zustrombegrenzungsgesetzes im Bundesrat ist sehr wahrscheinlich, es gibt sogar Widerstand im Lager der Union. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erklärte: „Ich habe sehr klar gesagt, dass der Berliner Senat niemals einem Gesetz im Bundesrat zustimmen wird, das nur in Abhängigkeit von den Stimmen der AfD zustande gekommen ist.“

Der 29. Januar 2025 sei „wahrscheinlich ein ganz bedeutender Tag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ gewesen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstagabend in der ARD-Sendung „Maischberger“. Die Union habe einen Konsens aufgekündigt, den es die ganze Nachkriegsgeschichte über unter den Demokraten in Deutschland gegeben habe. Der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering sagte der SZ: „Die Frage ist, ob das Land verrückt genug ist, sich so einen Kanzler zu wählen.“ Merz habe den Vorstoß, auch Mehrheiten mit Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen, aus reiner Eitelkeit gemacht. „Er wusste, da gibt es einen Augenblick, da kann er ein bisschen Wind machen.“ Das sei weder taktisch noch strategisch überzeugend. „Wirklich dilettantisch, dilettantisch.“ Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge warnte Merz eindringlich vor einer „Wiederholungstat“, nachdem er den „Tabubruch“ schon begangen habe. „In der Logik, in der Friedrich Merz gerade argumentiert, kann er in der letzten Konsequenz kaum erklären, warum er nicht mit der AfD koalieren will“, sagte sie der SZ.

Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg will wegen der Abstimmung mit der AfD sein Bundesverdienstkreuz zurückgeben. Dass die Union eine solche Mehrheit in Kauf nahm, ist bei den Bürgern laut ZDF-Politbarometer umstritten: 47 Prozent aller Wahlberechtigten finden ein solches Vorgehen der Union gut, 48 Prozent finden dies nicht gut.