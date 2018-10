26. Oktober 2018, 18:49 Uhr Merkel und Macron in Tschechien Mehr Teamgeist erwünscht

Angela Merkel und Emmanuel Macron werben in Prag am 100. Gründungstag der Tschechoslowakei für mehr Solidarität in Europa. Länder, die bei europäischen Themen Tempo machen, dürften nicht blockiert werden.

Von Daniel Brössler

BerlinTschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš ist bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Prag Zweifeln an der europäischen Ausrichtung seiner Regierung entgegen getreten. "Wir sind pro-europäisch. Ich habe ein großes Interesse daran, dass Europa funktioniert", sagte er. Zu Unrecht werde den Staaten der Visegrád-Gruppe unterstellt, dass sie "außerhalb" Europas stünden. Merkel betonte, dass es ein unterschiedliches Tempo bei der Integration geben könne. "Wir haben ja heute schon ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten", sagte sie. Man könne nicht immer ...