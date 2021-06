Von Daniel Brössler, Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wendet sich gegen Versuche des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die Stabilitätsregeln in der Europäischen Union dauerhaft aufzuweichen. Wegen der "ganz außergewöhnlichen Situation" infolge der Corona-Pandemie sei Deutschland einverstanden gewesen, den Stabilitätspakt der Europäischen Union bis 2023 auszusetzen und habe für 2022 auch die nationale Schuldenbremse aufgehoben, sagte Merkel am Montag bei einer Anhörung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Allerdings gelte: "Wir wissen, dass wir wieder auf einen Pfad der Konsolidierung zurückkommen müssen." Merkel verwies darauf, dass der EU-Aufbaufonds Investitionen ermögliche.

Die Euro-Zone müsse sich auf womöglich steigende Zinsen vorbereiten und für diesen Fall handlungsfähig bleiben, forderte Merkel. Sie schließe nicht aus, dass es darüber "durchaus noch kontroverse Diskussionen zwischen Deutschland und Frankreich geben wird". Man werde aber einen "gemeinsamen Weg finden". Der französische Premierminister Jean Castex bekräftigte den Wusch nach "einer gewissen Lockerung" infolge der Krise. In dieser Frage herrsche mit der Bundesregierung nicht "unbedingt immer Konsens". Der Stabilitäts- und Wachstumspakt schreibt eine Obergrenze des Schuldenstands von 60 Prozent sowie ein maximales Defizit von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes fest.

Die Kanzlerin und der französische Regierungschef stellten sich erstmals einer Anhörung der 2019 gegründeten Versammlung, der je 50 Abgeordnete des Bundestages und der Assemblée nationale angehören. Gemeinsam sei es gelungen, "diese weltweit einzigartige binationale Parlamentskammer zu einem Erfolg zu machen", sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Gerade in der Corona-Krise habe die parlamentarische Zusammenarbeit beider Länder ihren Wert bewiesen. Schäuble kritisierte die Grenzschließungen zu Beginn der Pandemie. Nie wieder dürfe es "zu einem derart unabgestimmten Vorgehen kommen".

Diese Grenzschließungen seien "etwas sehr Hartes" gewesen, räumte Merkel ein. "In der damaligen Situation waren sie wahrscheinlich unumgänglich. Aber ich stimme zu, dass sich so etwas nicht wiederholen sollte", sagte sie. Beide Länder hätten aus der Krise Schlüsse gezogen und stimmten sich "bilateral jetzt sehr viel besser ab", versicherte Castex. Einigkeit demonstrierten beide Regierungschefs in Fragen, die auf dem EU-Gipfel vergangene Woche in Brüssel für Kontroversen gesorgt hatten.

Vorbild Joe Biden

So verteidigten beide den gescheiterten deutsch-französischen Vorstoß für einen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Das Verhältnis zwischen Russland und der Europäischen Union ist derzeit wirklich nicht gut, aber auch im Kalten Krieg hat man ja miteinander gesprochen. Sprachlosigkeit ist nicht dazu angetan, dass die Probleme gelöst werden können", betonte Merkel. Dabei verwies sie auf das Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden mit Putin. Dort habe er etwa die Kritik an russischen Cyberangriffen "sehr klar" gemacht. Dies müssten sich auch die Europäer zutrauen und zugleich das Gespräch in Fragen von gemeinsamem Interesse wie etwa Abrüstung suchen.

Im Streit mit Ungarn und ein neues als homophob kritisiertes Gesetz warb Merkel für Dialog. "Wir sollten uns nicht nur bezichtigen, sondern wir sollten uns mühen", mahnte sie. "Sonst wird dieses Europa nicht zusammenhalten."