19. Juli 2019, 10:05 Uhr Sommer-Pressekonferenz Merkel steht Rede und Antwort

Von der Leyen, Kramp-Karrenbauer, Klimaschutz: Am Ende einer ereignisreichen Woche stellt sich die Bundeskanzlerin den Fragen der Hauptstadtjournalisten. In Kürze entschwindet sie in den Urlaub.





Von Oliver Das Gupta , Thomas Kirchner und Benedikt Peters

Verfolgen Sie hier die Geschehnisse rund um die Pressekonferenz von Kanzlerin Angela Merkel: