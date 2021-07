Nachdem die Pegel zurückgegangen sind, kommen täglich Politiker in die vom Wasser verwüsteten Orte. In Bad Münstereifel verspricht Angela Merkel schnelle Unterstützung. Und Armin Laschet ballt die Faust, zumindest kurz.

Von Roman Deininger

Wenn man ganz oben auf der Stadtmauer den Blick schweifen lässt, über die schmucken Dächer von Bad Münstereifel und die grünen Hänge rundherum, könnte man die Katastrophe für einen Moment fast vergessen. Unten in den Fachwerksgassen, in denen Angela Merkel und Armin Laschet gerade die Verwüstung inspizieren, besteht diese Möglichkeit nicht. Die Bundeskanzlerin und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident begutachten am Dienstagmittag die Stümpfe der Mauern, die den kleinen Fluss Erft hätten in seinem Bett halten sollen. Der Gewalt des Wasser waren sie nicht gewachsen, eine regelrechte Sturmflut ergoss sich durch die Fußgängerzone. Wo sich im Juli sonst Touristen tummeln, räumen nun Bagger Schlamm, Schrott und Trümmer weg. Die Stadt, sagt Merkel, sei "so schwer getroffen, dass es einem wirklich die Sprache verschlägt". 26 Menschen haben im Kreis Euskirchen, in dem Bad Münstereifel liegt, durch die Fluten ihr Leben verloren.