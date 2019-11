Angela Merkel reist derzeit durch Indien. Es ist ein Land, von dem keiner so recht weiß, was alles in ihm steckt. Indien provoziert eine Fülle konkurrierender, oft widersprüchlicher Interpretationen. Und das liegt an seiner ausufernden Vielfalt, die sich jeder Eindeutigkeit entzieht.

Es beginnt schon mit der Wirtschaft. Einerseits wird das Land als aussichtsreichster Markt der Zukunft gehandelt, schon bald wird Indien China als bevölkerungsreichste Nation der Welt überholt haben. Andererseits rätseln doch auch viele, ob Indien jemals als Motor der globalen Wirtschaft taugen wird. Vorerst sieht es danach nicht aus. Die indische Ökonomie stottert, schlimmer als in den Jahren zuvor.

Indien ist ein Land voller Widersprüche

Politisch ist das Land nicht minder verwirrend. Gerne wird der Staat als größte Demokratie der Welt gepriesen. Aber wahr ist auch, dass sich die Regierung in Delhi schwer damit tut, Frauen vor Gewalt zu schützen; dass sie, wie jüngst in Kaschmir, die Freiheitsrechte ihrer Bürger beschneidet. Außerdem haben Hindu-Extremisten hier nicht viel zu fürchten. Die religiösen Eiferer jagen Menschen schon auf den bloßen Verdacht hin, dass sie eine Kuh geschlachtet haben könnten.

Es ist demnach für Europäer schwer, sich im Dickicht der indischen Widersprüche zurecht zu finden. Die deutsche Wirtschaft, die im Tross der Kanzlerin reist, wird Mut brauchen, um sich stärker in den Markt vorzuwagen. Seine besten Zeiten hat er im Idealfall noch vor sich. Es lohnt sich, Brücken zu bauen. Für Kooperationen im Klimaschutz, etwa durch den Ausbau erneuerbarer Energien und der Umwelttechnik, bietet Indien allemal eine riesige Arena. Es wären gute Investitionen in die Zukunft, sie sind von globalem Nutzen und könnten noch dazu Arbeitsplätze schaffen. Indien und Deutschland haben die Chance, als treibende Kräfte eines ökologischen Umbaus voranzugehen, wenn sie die Mühen nicht scheuen.

Noch ist die Großmacht Indien mehr Vorstellung als Realität

Der indische Markt mag für eine Exportnation wie Deutschland im Vordergrund stehen, doch er sollte nicht dazu verleiten, ausschließlich auf die Wirtschaft zu blicken. Weil Indien ein demokratisch verfasster Staat ist, wirkt das Land auf den ersten Blick wie ein idealer politischer Partner. Die Realität ist dann aber doch komplizierter. Zwar wird Delhi als Gegengewicht zum diktatorisch regierten China auf internationaler Bühne immer wichtiger. Dennoch wäre es naiv, die offenkundigen Schattenseiten der indischen Politik auszublenden. Sie zeigen sich immer deutlicher, je länger Narendra Modi in Delhi regiert. Der Premier wird getragen von einer hindu-nationalistischen Bewegung, die sich weit vom Geist der einstigen indischen Freiheitskämpfer entfernt hat. Die Ideale Mahatma Gandhis und Jawaharlal Nehrus verblassen, ein religiös gefärbter Nationalismus erstarkt und untergräbt den religiösen Pluralismus, der bisher den inneren Frieden Indiens garantierte.

Modi bringt den Hindu-Nationalismus vor allem rhetorisch gegen das muslimische Pakistan in Stellung, so gelingt es ihm, von den ökonomischen Schwächen und der drückenden Arbeitslosigkeit abzulenken, die er selbst mitzuverantworten hat. Der Populismus nützte ihm bisher politisch, der Ökonomie hilft er nicht. Und er stärkt auch nicht das Vertrauen ausländischer Investoren, die Indien so dringend braucht, wenn es sich an die Fersen Chinas heften will. Noch ist die Großmacht Indien mehr Vorstellung als Realität.