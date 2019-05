30. Mai 2019, 21:45 Uhr Harvard-Würden für Merkel Ein Ehrendoktor für Pragmatismus

Die Eliteuniversität lobt explizit Merkels "Wir schaffen das" in der Flüchtlingskrise. Für ihre mit Spannung erwartete Rede bekommt die Kanzlerin stehende Ovationen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel trägt seit Donnerstag die Ehrendoktorwürde in Jura der Eliteuniversität Harvard. Uni-Präsident Larry Bacow verlieh Merkel die Auszeichnung bei einer feierlichen Zeremonie in der Hochschule in Cambridge, einem Vorort von Boston. Bacow nannte Merkel eine der "einflussreichsten Staatsleute unserer Zeit". Die Universität würdigte unter anderem, dass Merkels bisherige Amtszeit von Pragmatismus und kluger Entschlossenheit geprägt gewesen sei.

Explizit lobte die Universität Merkels Slogan "Wir schaffen das" in der Flüchtlingskrise, der ihr in Deutschland viel Kritik eingebracht hatte. Merkels Entscheidung, in großer Zahl Migranten und Flüchtlinge ins Land zu lassen, habe ihren Willen gezeigt, für das einzustehen, was sie für richtig halte - auch wenn dies unpopulär sei. Das Gleiche gelte auch für ihr Vorgehen in der europäischen Schuldenkrise. Merkel bekam bei der Verleihung viel Applaus. Während der Ehrung brandete mehrfach Beifall von Absolventen und anderen Zuhörern auf.

Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen mit US-Präsident Donald Trump wurde Merkels Ansprache am Abend mit Spannung erwartet. Immer wieder kritisiert der US-Präsident beispielsweise die aus seiner Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Merkel hatte kürzlich dem US-Sender CNN gesagt, es werde "keine klassische politische Rede sein, sondern eine Rede, die auch mein Leben den Studenten nahebringt und die daraus entstandenen Lehren dann auch beinhaltet".

In ihrer kurzen Rede beschwor Merkel die internationale Zusammenarbeit und den freien Welthandel. "Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln", sagte Merkel unter dem Jubel von etwa 20 000 Absolventen, Angehörigen und Professoren.

Gehandelt werden müsse global statt national, weltoffen statt isolationistisch - "gemeinsam statt alleine". Protektionismus und Handelskonflikte gefährdeten den freien Welthandel und damit die Grundlage des Wohlstands, warnte Merkel, ohne US-Präsident Donald Trump zu nennen.

Mit Blick auf den von Menschen verursachten Klimawandel und die daraus folgenden Krisen sagte die Kanzlerin, man müsse "alles Menschenmögliche tun, um diese Menschheitsherausforderung wirklich in den Griff zu bekommen". Noch sei dies möglich. "Doch dazu muss jeder seinen Beitrag leisten", sagte Merkel. "Das sage ich auch selbstkritisch" - man müsse hier besser werden. Sie werde sich deshalb "mit ganzer Kraft" dafür einsetzen, dass Deutschland 2050 das Ziel der Klimaneutralität erreichen werde. "Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir sie gemeinsam angehen. In Alleingängen wird das nicht gelingen."

Ein Treffen mit Trump ist bei Merkels Kurzbesuch in den USA nicht geplant. Nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers hatte die US-Seite frühzeitig mitgeteilt, dass der Präsident an diesem Tag nicht in Washington sein werde. Trump wollte am Donnerstag vor Absolventen der US Air Force Academy im US-Bundesstaat Colorado sprechen - fast 3000 Kilometer von Harvard entfernt.