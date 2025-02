Es sind nur noch wenige Minuten übrig, da wird Angela Merkel aus dem Publikum eine Frage gestellt. "Liebe Frau Merkel, wie geht es Ihnen heute wirklich?" Das Publikum lacht auf. Die Altkanzlerin überlegt kurz, dann sagt sie ernst: „Naja, mir geht es jetzt nicht so gut, was die politische Situation anbelangt. Ich finde, es ist sehr polarisiert." Sie mache sich um "die Kompromissfähigkeit und die Gemeinsamkeit der demokratischen Parteien gewisse Sorgen. Dass man zu den richtigen Schlussfolgerungen kommt." Sie ergänzt: "Aber ich bleibe optimistisch.“

Zweieinhalb Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl attestiert die Altkanzlerin Deutschland „Aufgewühltheit“. Sie finde es bedrückend, wenn Wahlkämpfer angegriffen werden, beklagt den "rüden Ton" und sagt, sie hoffe, dass nach der Wahl „auch wieder Kompromisse möglich sind“. Denn es sehe nicht danach aus, dass eine politische Gruppierung die absolute Mehrheit bekommen werde. "Das heißt, man wird miteinander unter den demokratischen Parteien auch wieder reden müssen." Im Wahlkampf müssten die unterschiedlichen Positionen deutlich gemacht werden, danach brauche es aber Bereitschaft zu Kompromissen.

„Eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung“

Die Wochenzeitung Zeit hatte die Altkanzlerin für ihr Format "Eine Stunde Zeit mit ..." ins ausverkaufte Deutsche Schauspielhaus in Hamburg eingeladen. Etwa 1200 Menschen passen in Deutschlands größtes und Hamburgs schönstes Sprechtheater. Noch bevor Merkel überhaupt einen Satz gesagt hat, bekommt sie bereits zweimal Applaus. Dann stellen die Zeit-Redakteure Mariam Lau und Roman Pletter der 70-Jährigen knapp 90 Minuten lang die richtigen Fragen, es ist eine kurzweilige und unterhaltsame Mischung aus Politischem und Privatem. Manchmal übernimmt die Kanzlerin a. D. auch einfach selbst die Gesprächsführung.

Es ist Merkels erster öffentlicher Auftritt, nachdem sie vergangenen Donnerstag etwas Ungewöhnliches getan hatte: Die Altkanzlerin distanzierte sich in einer öffentlichen Erklärung vom Verhalten ihrer Partei und stellt sich damit offen gegen den Kurs von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz in der Migrationspolitik. In Hamburg wiederholt sie ihre Kritik. Auch unter schwierigen Bedingungen sollte es nicht dazu kommen, „dass Mehrheiten mit der AfD gebildet werden“, sagt Merkel.

Es sei falsch, "sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit Stimmen der AfD zu ermöglichen", obwohl Merz noch im November nach dem Bruch der Ampelkoalition gesagt habe, er sei dagegen, "auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit" mit der AfD zustande zu bringen. Zweiteres bezeichnet Merkel als "Ausdruck großer staatspolitischer Verantwortung, die ich vollumfänglich unterstütze".

Für Merkel ist das, was vergangene Woche im Parlament passierte, "eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung". Merz hatte am Tag zuvor im Bundestag einen Vorschlag zur Verschärfung der Migrationspolitik eingebracht, der nur dank Zustimmung der in Teilen rechtsextremen AfD eine Mehrheit fand. Am Freitag scheiterte der Gesetzentwurf allerdings im Bundestag.

Lange hielt sich Merkel mit politischen Äußerungen zurück

In Hamburg erzählt Merkel, wie es zu ihrem Statement kam: Sie habe es "nicht richtig gefunden, in so einer entscheidenden Situation einfach zu schweigen." Sie sei keine "Ersatzbundeskanzlerin, die die Dinge von der Seitenlinie kommentiert", aber sie habe nach der Abstimmung viele Anfragen von Journalisten bekommen. Um nicht vorschnell zu handeln, habe sie "noch mal eine Nacht auch darüber geschlafen" und sich dann für die Erklärung entschieden: "Ich fand es dann doch richtig und für mich einfach auch notwendig, dazu meine Meinung zu sagen." Sie habe Merz nicht vorab darüber informiert, "ich glaube, wir können beide damit sehr gut umgehen.“

18 Jahre lang war Merkel Vorsitzende der CDU, 16 Jahre lang Bundeskanzlerin. Nach dem Ende ihrer vierten Amtszeit im Jahr 2021 hatte Merkel sich lange mit Äußerungen zu aktuellen politischen Vorgängen zurückgehalten - anders als etwa ihr Vorgänger Gerhard Schröder (SPD), der auch 20 Jahre nach dem Ende seiner Kanzlerschaft regelmäßig Interviews gibt.

Merkel hatte gemeinsam mit ihrer engsten Vertrauten und langjährigen Bürochefin Beate Baumann jahrelang an ihren Memoiren gearbeitet, im vergangenen November stellte die Altkanzlerin schließlich ihr 736-Seiten-Buch mit dem Titel "Freiheit" vor. Seitdem ist sie auf Lesereise in der ganzen Welt unterwegs.

Sie freue sich, dass "so viele junge Leute" ihr Buch lesen würden, sagt Merkel, das habe sie überrascht. Nach Angaben ihres Verlags werden wöchentlich 12 000 Exemplare verkauft. Menschen, die es langweilig fänden, entgegnet sie: "Dass ich kein Enthüllungsbuch schreiben würde, war ja klar. Ich war halt langweilig, als ich Bundeskanzlerin war." Ihr sei es ein Anliegen gewesen, "zu beschreiben, wie Politik funktioniert".

Merz und sie "wollten beide Chef werden"

Friedrich Merz kommt nur an wenigen Stellen ihres Buches vor. In einer beschreibt Merkel, wie sie ihn nach der Bundestagswahl 2002 vom Vorsitz der Unionsfraktion verdrängte. Es habe zwischen ihnen beiden von Anfang an ein Problem gegeben: "Wir wollten beide Chef werden." Spätestens nach der Bundestagswahl 2002 sei es "Zeit für eine Klärung" gewesen. Das Ergebnis ist bekannt: Die "Klärung" stoppte den Aufstieg von Merz in der Union.

Zuletzt hatte Friedrich Merz Angela Merkel vorgeworfen, den Aufstieg der AfD ermöglicht zu haben, und ihre Migrationspolitik scharf kritisiert. Darauf angesprochen sagt Merkel, sie halte die Asyl- und Einwanderungspolitik der vergangenen zehn Jahre nicht für "verfehlt". In den Jahren 2017 bis 2019 sei es mithilfe von Grenzkontrollen zu Österreich und dem EU-Türkei-Abkommen gelungen, irreguläre Migration zu reduzieren. "Wir sind aber noch nicht am Ende der Arbeit", so Merkel. Sie frage sich zum Beispiel, warum in 2025 zwei Drittel der Ausländerämter immer noch nicht digitalisiert seien und warum es so schwer sei, "Ausreisepflichtige zur Ausreise zu bewegen".

Als Merkel als Kanzlerin aus dem Amt schied, lag die AfD bei elf Prozent. "Dass sie nunmehr bei 20 Prozent liegt, ist nicht mehr meine Verantwortung", sagt Angela Merkel unumwunden. Anders als Merz erklärt sie sich den Aufstieg der AfD nicht nur durch die Flüchtlingsthematik, sondern auch durch die jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU in der Migrationspolitik: "Es ist nicht richtig gewesen, dass wir so viel gestritten haben."

Ob sie sich vorstellen könnte, die Partei zu wechseln, wird Merkel noch gefragt. Nein, die CDU ist "meine Partei, wenn sie mir manchmal auch Schmerzen bereitet". Aus dem Publikum kommt dann noch eine kurze Frage: "Robert Habeck oder Friedrich Merz?" Das Publikum lacht. "Ich bin jetzt CDU-Mitglied", sagt Merkel. Sie setzt mehrmals neu an, schließlich ringt sie sich zu folgender Antwort durch: "Wenn ich an die wirtschaftliche Zukunft des Landes denke, dann muss ich sagen, Merz. Ich glaube, wir stehen wirtschaftlich vor gewaltigen Aufgaben, da traue ich der CDU eine Menge zu."