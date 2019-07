2. Juli 2019, 11:55 Uhr EU-Personalien Merkel fordert Kompromissbereitschaft

Bei der weiteren Suche nach dem künftigen EU-Spitzenpersonal hat Bundeskanzlerin Angela Merkel alle Beteiligten dazu aufgefordert, nicht starr an ihren Postionen festzuhalten.

Es bestünden weiterhin Chancen auf eine Lösung.

Aussagen weiterer Regierungschefs vor den nächsten Beratungen am Dienstag zeigen jedoch, wie kompliziert die Aufgabe ist.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht weiterhin Chancen, im Streit um die europäischen Spitzenämter zu einer Einigung zu kommen. "Wir gehen heute mit neuer Kreativität an die Arbeit", sagte sie am Dienstag vor Beginn einer neuen Beratungsrunde der Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

Am Vortag waren die Gespräche vertagt worden, nachdem es zu keiner Lösung für das Gesamtpersonalpaket gekommen war. Jeder müsse sich bewegen, sagte die Kanzlerin und fügte hinzu: "Und da sage ich jeder und jede." Dann bestünden Chancen für eine Lösung. Sie jedenfalls gehe "fröhlich und bestimmt" an diese Aufgabe.

Dass es keine einfache ist, zeigen die Aussagen anderer Regierungschefs vor den nächsten Beratungen am Dienstag. Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel etwa pocht darauf, dass es bei der Auswahl des EU-Kommissionspräsidenten die größtmögliche Einheit der 28 EU-Regierungen geben müsse. Der Liberale wirft der konservativen Parteienfamilien EVP vor, für die Nicht-Einigung am Montag verantwortlich zu sein. Er wolle keine Kandidaten ausschließen, sagte er mit Blick auf die Spitzenkandidaten Manfred Weber, Frans Timmermans und Margrethe Vestager.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez betont, dass die Sozialdemokraten sowohl zu dem Prinzip des Spitzenkandidaten als auch zu Frans Timmermans als Kandidaten für den EU-Kommissionspräsidenten stehen. EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber könnte Präsident des europäischen Parlaments werden, bekräftigte er. Und Österreichs Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein besteht auf einer geografischen Ausgewogenheit des EU-Personalpakets. "Meine Kriterien haben sich nicht geändert", sagte sie. Es müssten auch genug Frauen im Personalpaket sein, und die Ergebnisse der Europawahlen müssten berücksichtigt werden.

Bei der Europawahl war die EVP mit Spitzenkandidat Weber trotz Einbußen stärkste Kraft geworden. Dennoch findet sich auch sechs Wochen nach der Wahl keine Mehrheit für den CSU-Politiker als Kommissionspräsident. Den möglichen Kompromiss, wonach Sozialdemokrat Timmermans den Posten bekommt und Weber stattdessen EU-Parlamentspräsident wird, lehnen allerdings manche Länder kategorisch ab.

Die vier östlichen EU-Staaten Tschechien, Slowakei Ungarn und Polen etwa sind nach Angaben des tschechischen Regierungschefs Andrej Babis kategorisch gegen den Sozialdemokraten Timmermans als Chef der EU-Kommission. "Timmermans ist no go", sagte Babis. "Das sollte auch Deutschland zur Kenntnis nehmen." Zusammen mit Italien, das Timmermans ebenfalls nicht wolle, hätten die Staaten 130 Millionen Einwohner und könnten nicht übergangen werden, so Babis.