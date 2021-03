Kaum war die Idee einer längeren Osterruhe verkündet, war sie auch schon wieder dahin. Denn nichts war vorbereitet - das ist es, was Angela Merkel am Mittwoch eigentlich zugibt.

Von Nico Fried und Henrike Roßbach

Es sind etwa 30 Schritte. Vom Fahrstuhl im ersten Stock des Kanzleramts bis zur blauen Wand. So oft ist Angela Merkel diesen Weg schon gegangen in mehr als 15 Jahren Kanzlerschaft, zu fast jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit ist sie hier aufgetreten, zu Pressekonferenzen, mit Präsidenten und Regierungschefs, mit Strahlemännern und Diktatoren, oder eben alleine, zu Statements, aus Anlass dramatischer Ereignisse oder auch erfreulicher. Aber diese 30 Schritte jetzt sind ein besonderer Gang, einer, mit dem man nicht mehr rechnen musste, so kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit - mit dem sie selbst wohl auch nicht mehr gerechnet hat.