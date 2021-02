Bei ihrer Regierungserklärung im Bundestag hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit deutlichen Worten vor den Gefahren von neuen Virus-Mutanten gewarnt. Diese könnten bisherige Erfolge in der Pandemie-Bekämpfung wieder kaputtmachen.

Man habe es im Wesentlichen mit drei Mutanten zu tun. Die in Großbritannien, Südafrika und Brasilien entdeckten Varianten seien wesentlich aggressiver als die bisher in Deutschland verbreitete Virusform. Besonders die in Großbritannien entdeckte Mutation sei in Deutschland schon verbreitet. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis diese Mutanten die Oberhand gewinnen. Man müsse deshalb weiter darauf achten, nicht wieder in ein exponentielles Wachstum der Infektionen zu gelangen.

Mit den Lockdown-Maßnahmen sei Deutschland auf einem guten Weg, sagte Merkel: "Die notwendige Trendumkehr ist gelungen." Die Zahl der Neuinfektionen und der Intensivpatienten sei gesunken. "Eine Überlastung unseres Gesundheitssystems, die konnten wir vermeiden. Gott sei Dank."

Wegen der Gefahr durch die Mutanten verteidigte Merkel den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, den Lockdown bis zum 7. März zu verlängern. Sie glaube nicht, dass ein Hin und Her zwischen Öffnungen und Schließungen für die Menschen mehr bringe, als ein paar Tage länger zu warten.

Die nächsten Öffnungsschritte sollen durch die Länder erfolgen, wenn es eine "stabile Inzidenz" von 35 gebe. Stabil heiße, dass die Inzidenz "mindestens drei Tage" diesen Wert habe, hatte Merkel nach der Ministerpräsidentenkonferenz gesagt. Absprachen zwischen den Ländern bei Öffnungen sollen Phänomene wie "Shopping-Tourismus" vermeiden.

Merkel sagte im Bundestag , sie hätte sich gewünscht, auch die Öffnung von Schulen an Inzidenzwerte zu koppeln. Dabei habe sie sich aber nicht bei den Länderchefs durchsetzen können. Sie akzeptiere jedoch, dass die Bundesländer für Bildungspolitik zuständig seien.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz wurde auf eine bundesweit einheitliche Regelung zur Öffnung der Schulen verzichtet. Stattdessen wollen die Länder selbst entscheiden, wann sie entsprechende Schritte gehen. Dies führt wohl dazu, dass die Schulen in Deutschland zu verschiedenen Zeitpunkten, meist im Februar, teilweise wieder geöffnet werden sollen. Merkel hatte für März plädiert.

Die Bundeskanzlerin stärkte in ihrer Rede zudem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Rücken und verteidigte sie gegen Kritik an der schleppenden Umsetzung der Überbrückungshilfen III. Es sei versprochen worden, dass die Anträge im Februar gestellt werden könnten. Dies sei nun der Fall "Das, was versprochen wurde, ist eingehalten." Im März sollten die Hilfen ausgezahlt werden.