Zum Auftakt der letzten Sitzungswoche des Bundestages an diesem Mittwoch steht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Regierungsbefragung den Abgeordneten eine Stunde lang Rede und Antwort.

Ein zentrales Thema dürfte dabei der Kurs der Bundesregierung in der Corona-Pandemie sein. Am Mittwoch beginnt der zweite strenge Lockdown seit Beginn der Krise mit der Schließung des Einzelhandels bis auf Geschäfte für den täglichen Bedarf sowie der weitgehenden Schließung von Schulen und Kitas.

Auf Antrag von CDU/CSU und SPD wird der Bundestag auch über die Umsetzung der Nationalen Impfstrategie diskutieren. Der erste Impfstoff gegen das Coronavirus könnte noch vor Weihnachten in der EU zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA kündigte am Dienstag in Amsterdam an, sie wolle am 21. Dezember ihr Gutachten über den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer vorlegen.

Mit den Folgen der Pandemie befasst sich auch das Jahressteuergesetz 2020 der Bundesregierung, das der Bundestag verabschieden will. Es sieht unter anderem vor, die Regelung, nach der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld steuerfrei bleiben, bis zum Jahresende 2021 zu verlängern. Die AfD-Fraktion fordert, dass jeder Arbeitnehmer, der mobiles Arbeiten oder Home-Office in Anspruch nimmt, die entstandenen Aufwendungen geltend machen können muss. Arbeitszimmer sollten einfach und unbürokratisch steuerlich absetzbar sein.