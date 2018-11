21. November 2018, 20:25 Uhr Generaldebatte Merkels Stunde null

Es ist ihre erste Rede seit ihrer Ankündigung, sich vom CDU-Vorsitz zurückzuziehen. Im Bundestag beginnt die Kanzlerin, an ihrem Denkmal zu arbeiten. Was macht die AfD nur eines Tages ohne sie?

Von Constanze von Bullion , Berlin

Es klingt jedenfalls nicht so, als wolle die Kanzlerin sich aufs Altenteil zurückziehen. "Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält", sagt sie irgendwann mit der ihr eigenen Ironie. Da rauscht der Applaus quer durch die Reihen von Unionisten, Liberalen, Grünen bis weit hinein in die SPD. Nur drüben, bei der AfD, da wüten sie weiter gegen Angela Merkel. Ein neues Feindbild muss da wohl erst noch erfunden ...