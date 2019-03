21. März 2019, 08:50 Uhr Bundestag Merkels Regierungserklärung zum EU-Gipfel

Heute Nachmittag reist die Kanzlerin nach Brüssel. Wichtigstes Thema: Der Brexit. Zuvor spricht sie im Bundestag über den weiteren Austrittsprozess. Die Rede im Live-Stream.

Brexit, immer wieder Brexit: Noch immer ist nicht klar, wann das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlässt. Eigentlich wollten die Briten am 29. März aus der EU austreten, aber weil das Unterhaus in London einem Austrittsvertrag noch immer nicht zugestimmt hat und gleichzeitig keinen No-Deal-Brexit will, will das Parlament den Austritt nun auf Ende Juni verschieben.

Dem müssen aber erst noch die Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Staaten zustimmen. Sie treffen sich an diesem Donnerstag und Freitag zum EU-Gipfel in Brüssel und beraten über den britischen Antrag. Nur, wenn sie einstimmig für einen Aufschub votieren, wird der Brexit verschoben. Eine sichere Sache ist das aber nicht. EU-Ratspräsident Tusk ist gegen einen Austritt am 30. Juni. Er hat Mitte Mai vorgeschlagen.

Natürlich nimmt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel an dem Treffen teil. Zuvor tritt sie aber noch im Bundestag auf und spricht in einer Regierungserklärung über den weiteren Austrittsprozess.