Von Daniel Brössler, Berlin

Wenn Angela Merkel in diesen Tagen auf Reisen geht, was nicht mehr häufig vorkommt, sind immer zwei Begleiterinnen an ihrer Seite. Die eine ist die Vorsicht. Die Bundeskanzlerin nimmt die Corona-Gefahren ungebrochen ernst, was alle Abläufe kompliziert. Die andere Begleiterin ist die Last der Geschichte. Nach 16 Jahren nähert sich die weltweit geachtete Regierungschefin dem Ende ihrer Amtszeit, was dazu führen kann, dass der politische Kern ihrer Dienstreisen von Emotionen verdeckt wird.

Insofern ist bezeichnend, welche Worte Jen Psaki, die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, dem Empfang Merkels im Weißen Haus an diesem Donnerstag vorausschickt. Es handele sich um einen "zukunftsweisenden Besuch", betont sie. Kein Hauch von Abschied also. Bei Merkels Besuch geht es um unfinished business, um Unerledigtes, das möglichst noch mit Merkel geklärt werden soll.

Ganz oben auf der Liste steht Nord Stream 2. Der Präsident halte die deutsch-russische Gas-Pipeline nach wie vor für einen "schlechten Deal", lässt Psaki wissen, und natürlich werde das "Teil der Diskussion" sein. Der Streit um die Röhre gehört zu den Dingen, die für Merkel mit dem Amtsantritt des Demokraten Biden eher noch komplizierter geworden sind. Das Verhältnis zu Donald Trump war ohnehin zerrüttet. Biden hingegen sucht in Deutschland den Partner; Nord Stream 2 erschwert diesen Neuanfang. Seit Wochen verhandeln Washington und Berlin darüber, wie das Problem aus dem Weg geschafft werden kann - möglichst bis zum Besuch von Merkel im Weißen Haus.

Er könne "nur sagen, dass diese Gespräche andauern", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag mit. Damit meinte er wohl nicht nur Gespräche zwischen Deutschen und Amerikanern. Kaum zufällig vor der Reise Merkels nach Washington kam am Sonntag der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nach Berlin. Die Ukraine fürchtet, durch Nord Stream 2 überflüssig zu werden für den Gas-Transit, was zu empfindlichen Einnahmeverlusten führen und das Land gegenüber Russland strategisch weiter schwächen würde. Die USA teilen diese Befürchtungen. Beim Essen mit Selenskij am Montagabend musste es Merkel darum gehen, wie die ukrainischen - und damit amerikanischen - Sorgen zerstreut werden können.

Die Ukraine erwartet von Deutschland Garantien

"Für uns ist im Zusammenhang mit Nord Stream ganz klar und auch wichtig, dass die Ukraine Gas-Transitland bleibt", sagte Merkels Sprecher Seibert vor dem Gespräch. Er verwies auf einen russisch-ukrainischen Transitvertrag, der auch auf Merkels Betreiben bis Ende 2024 verlängert wurde. Damit seien "die Weichen gestellt". Der Vertrag sehe vor, "dass die Parteien die Möglichkeit prüfen, diesen Vertrag bis 2034 zu verlängern".

Der ukrainischen Seite reicht das nicht, da sie spätestens seit der Annexion der Krim und dem Krieg im Osten der Ukraine nicht an russische Vertragstreue glaubt. Bestätigt fühlt sie sich durch jüngste Äußerungen des Kremlchefs Wladimir Putin, wonach die Ukraine "guten Willen" zeigen müsse, wenn sie dauerhaft Transitland für russisches Gas bleiben wolle.

Die Ukraine besteht daher auf Garantien von Deutschland. Auf wenig Begeisterung stößt in der Bundesregierung allerdings die Idee, mit Kompensationen einzuspringen, wenn russische Transitgebühren ausfallen. Offen war vor Merkels Washington-Reise auch, ob Nord Stream 2 mit einer "kill switch" versehen werden könnte - einer politischen Not-Abschaltvorrichtung für den Fall, dass Russland die ukrainische Pipeline trockenlegt.

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und sein SPD-Konkurrent Olaf Scholz erweckten kürzlich den Eindruck, das sei praktisch schon beschlossene Sache. Man könne die Leitung "jederzeit, selbst wenn die Pipeline fertig ist, auch wieder stoppen, weil dann die Geschäftsgrundlage weg ist", sagte Laschet in einem Kandidaten-Triell der Münchner Sicherheitskonferenz. Finanzminister Scholz schloss sich dem an.

Die USA erwarten von Deutschland Gegenleistungen

Scholz stellte aber auch klar, was der Bundesregierung eigentlich vorschwebt, nämlich der Ukraine etwa bei der Produktion von Wasserstoff als Energielieferant unter die Arme zu greifen. Außerdem engagiert sich Deutschland im Rahmen der Drei-Meeres-Initiative mittel- und osteuropäischer Staaten, um Infrastruktur-Projekte in der Region voranzubringen. Vergangene Woche ließ sich Außenminister Heiko Maas (SPD) zu einem Gipfeltreffen der Initiative zuschalten und schwärmte von einem "transatlantischen Neuanfang".

Derweil schafft die Betreibergesellschaft von Nord Stream 2 Fakten. "Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten Ende August beendet sind", sagte deren Chef Matthias Warnig dem Handelsblatt. Die technische Abnahme läuft nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bereits.

Biden dürfte das nicht überraschen. Er und sein Außenminister Antony Blinken gehen schon seit längerer Zeit davon aus, dass sie die Fertigstellung von Nord Stream 2 nicht verhindern können, weshalb sie auf direkte Sanktionen gegen die Gesellschaft erst einmal verzichten. Dafür erwarten sie jedoch Gegenleistungen. Biden wird mit Merkel über eine härtere Haltung gegenüber China reden wollen, womöglich auch über die Lizenzfreigabe von Corona-Impfstoffen. Und gefeiert werden soll Merkel natürlich auch. Sie erhält die Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität. Es ist ihre achtzehnte.