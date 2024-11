Die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel hat in ihrer politischen Karriere nach eigenem Bekunden auch auf ihren persönlichen Erfahrungen aus DDR-Zeiten aufgebaut. Es sei doch eigentlich „eine schöne Mitteilung“, dass die Fähigkeiten, die sie dort erworben habe, dafür gereicht hätten, 16 Jahre Bundeskanzlerin in der Bundesrepublik Deutschland zu sein, sagte Merkel bei der Präsentation ihrer Memoiren in Berlin. Sie habe die ganze Zeit ihre Kraft aus ihrem Leben in der DDR geschöpft. „Ein anderes hatte ich ja nicht.“ Ihr Leben als Politikerin nach der Einheit 1990 habe ja nicht „bei Null“ begonnen, machte sie deutlich.