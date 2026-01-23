Diese Woche ist etwas Erstaunliches passiert. Im Europaparlament haben die Grünen einen Antrag eingebracht, das Mercosur -Freihandelsabkommen doch noch einmal auf Eis zu legen, damit es vom Europäischen Gerichtshof überprüft werden kann. Und das kann mehrere Jahre dauern.

Der Antrag hat eine knappe Mehrheit bekommen. Dafür stimmten fast alle deutschen Grünen-Politiker – und zwar zusammen mit so gut wie allen Abgeordneten von der AfD. Ist das ein wuchtiger Tritt gegen die Brandmauer – ausgerechnet von den Grünen?

Weitere Nachrichten: Tiktok-Verbot in den USA wurde umgangen; direkte Gespräche zwischen Kiew und Moskau.

Zum Weiterhören und -lesen:

Warum um das Jahr 2016 ein Hype ausgebrochen ist, lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Timo Nicolas

Redaktion: Lars Langenau, Laura Terberl

Produktion: Aylin Sancak

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

