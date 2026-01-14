Noch geben die Landwirte nicht auf. Der Verband „Land schafft Verbindung“ (LsV) wollte eigentlich zusammen mit polnischen Kollegen die Autobahn A11 am Grenzübergang Pomellen blockieren – vom 11. bis 17. Januar. Es geht immer noch gegen das Handelsabkommen der Europäischen Union mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Die Bauern sind dagegen, dass künftig über den Atlantik mehr Rohstoffe und Lebensmittel nach Europa kommen sollen.