Noch geben die Landwirte nicht auf. Der Verband „Land schafft Verbindung“ (LsV) wollte eigentlich zusammen mit polnischen Kollegen die Autobahn A11 am Grenzübergang Pomellen blockieren – vom 11. bis 17. Januar. Es geht immer noch gegen das Handelsabkommen der Europäischen Union mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Die Bauern sind dagegen, dass künftig über den Atlantik mehr Rohstoffe und Lebensmittel nach Europa kommen sollen.
Mercosur und die LandwirtschaftDen Bauern geht’s ums Prinzip
Lesezeit: 4 Min.
Analysen zeigen, dass der Handelsvertrag Mercosur für europäische Landwirte kaum Folgen haben dürfte. Doch eine seltene Allianz von extremen Rechten und Grünen schürt weiterhin Ängste.
Von Thomas Hummel
