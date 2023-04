So sieht ihn die Illustratorin Jane Rosenberg: Richter Juan Merchan beim Prozess gegen Trumps Firma im vergangenen Jahr.

Richter Juan Merchan wird an diesem Dienstag in New York den ehemaligen Präsidenten als Angeklagten empfangen. Er steht im Ruf, stets Herr des Verfahrens zu bleiben.