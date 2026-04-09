Die mit dem Friedensnobelpreis geehrte Menschenrechtsorganisation „Memorial“ ist in Russland verboten worden. Das Oberste Gericht stufte die „internationale gesellschaftliche Bewegung Memorial“ als extremistisch ein und erklärte ihre Tätigkeit für verboten. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass aus dem Gericht in Moskau. Unter Kremlchef Wladimir Putin kann so die Unterstützung für Memorial für Tausende Menschen strafbar werden - im schlimmsten Fall rückwirkend. Damit solle „das gesamte Memorial-Netzwerk und alle, die es unterstützen, delegitimiert und kriminalisiert werden“, teilte die Exilorganisation Zukunft Memorial in Berlin mit.