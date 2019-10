Genf (dpa) - Das UN-Menschenrechtsbüro hat den Angriff eines mutmaßlichen Rechtsextremisten auf eine Synagoge in Halle scharf verurteilt. Die Verbreitung extremistischer Botschaften über soziale Medien unterstreiche, dass dieser Extremismus konsequenter bekämpft werden müsse, sagte Rupert Colville, Sprecher der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, am Freitag in Genf. Nach seinen Angaben zirkulieren weiter Videos von dem Angriff, den der Täter live ins Internet gestellt hatte.

"Dieser furchtbare Angriff ist das jüngste Beispiel des vielerorts extrem verstörenden Anstiegs von Gewalt gegen Juden, darunter auch ein deutlicher Anstieg von Vorfällen in Deutschland", sagte Colville. Niemand könne mehr daran zweifeln, dass der Aufruf zu Hass und Gewalt gegen Menschen bestimmter Ethnien oder Religionen in direktem Zusammenhang mit tatsächlichen Verbrechen stehe und dass Internet und soziale Medien dabei eine große Rolle spielten. "Keine Gesellschaft kann sich mehr als immun gegen diese Form viralen Hasses betrachten", so der Sprecher.